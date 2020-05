Coronavirus - BILAN MONDIAL: le Royaume-Uni a "passé le pic" de l'épidémie

La pandémie a fait au moins 230.309 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.



Plus de 3.218.410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.



Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (61.717), devant l'Italie (27.967), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.543) et la France (24.376).

AMÉRIQUE

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 2.053 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage jeudi à 20H30 locales (02H30, heure belge) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université.

EUROPE

RUSSIE

La Russie a franchi plusieurs seuils symboliques, dépassant les 100.000 cas, les 1.000 morts et battant un nouveau record quotidien de contaminations.



Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a annoncé être contaminé et se placer en isolement.

ROYAUME-UNI



Le Royaume-Uni a "passé le pic" de l'épidémie, a affirmé le Premier ministre Boris Johnson. "Nous sommes sur une pente descendante", a-t-il assuré lors de sa première conférence de presse depuis son rétablissement du coronavirus.

ALLEMAGNE

L'Allemagne a décidé d'assouplir un peu plus le confinement en rouvrant sous conditions les lieux de culte, musées et zoos. En revanche, la chancelière Angela Merkel a indiqué que la question d'une ouverture des frontières avec les pays européens n'était "pas au programme" pour le moment.

FRANCE

Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon. Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, ramenant leur total à 4.019, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.