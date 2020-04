Coronavirus - BILAN MONDIAL: le seuil des 112.000 morts dépassé en Europe

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 181.234 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19h00 GMT.

Plus de 2.602.670 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 593.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille, 5.576 nouveaux décès et 60.299 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 1.105 nouveaux morts, le Royaume-Uni (759) et la France (544). Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 25.085 morts pour 187.327 cas, l'Espagne avec 21.717 morts (208.389 cas), la France avec 21.340 morts (155.860 cas), et le Royaume-Uni avec 18.100 morts (133.495 cas).

EN AMÉRIQUE

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 45.950 décès pour 835.316 cas. Au moins 76.070 personnes ont été déclarées guéries. Les Etats-Unis et le Canada totalisent 47.973 décès (875.112 cas).

Les Etats-Unis ont recensé mercredi 1.738 décès dus au coronavirus en 24 heures, un bilan en baisse par rapport à la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. La première puissance économique compte désormais plus de 839.675 personnes infectées par le virus, selon le comptage, actualisé en continu.

Près de 4,5 millions de personnes ont été testées dans le pays. New York est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, même s'il semble que l’Etat ait surmonté le pire de la crise.

EN AMÉRIQUE DU SUD

L'Amérique latine et les Caraïbes comptent 5.797 décès (116.131 cas).

EN ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.788 cas (30 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.632 décès (aucun nouveau), et 77.151 guérisons.

Au Japon, au moins 48 membres de l'équipage d'un navire de croisière amarré dans le port de Nagasaki ont été testés positif au Covid-19, soit 14 de plus que la veille, ont annoncé jeudi les autorités locales. L’Asie totalise 7.389 décès (178.630 cas).

EN EUROPE

Malgré des signes de décélération, le seuil des 112.000 morts a été dépassé sur le Vieux Continent. L'Italie (25.085 morts) et l'Espagne (21.717) sont les pays en Europe les plus atteints, suivis de la France (21.340) et du Royaume-Uni (18.100). Alors que 759 décès étaient enregistrés en Grande-Bretagne au cours des dernières 24 heures, portant le bilan dans le pays à 18.000 morts, le chef des services sanitaires britanniques, Chris Whitty, a douché les espoirs de ceux qui espéraient que Londres allait suivre la tendance européenne à alléger dans les semaines à venir les mesures de confinement. L'Europe totalisait mercredi à 19h00 GMT 112.855 décès pour 1.261.757 cas.

EN AFRIQUE

L'Afrique dénombre 1.223 décès (25.461 cas).

EN OCEANIE

L'Océanie totalise 95 décès (7.942 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

