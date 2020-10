Coronavirus - BILAN MONDIAL: le taux d'infection "hors de contrôle" au Royaume-Uni, les bars et restaurants marseillais fermés pour 15 jours

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: voici le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Royaume-Uni: augmentation du taux d'infection

Les autorités sanitaires britanniques ont reconnu mercredi que le taux d'infection n'était "pas sous contrôle" au Royaume-Uni, au moment où la deuxième vague de nouveau coronavirus poursuit son ascension.

L'Espagne renonce à la discipline budgétaire

Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il abandonnerait les règles de discipline budgétaire pour 2020 et 2021 en raison de l'impact de la pandémie sur les finances publiques. Les autorités se sont mises d'accord pour étendre les mesures anti-Covid, déjà en vigueur dans certaines zones de la région de Madrid, à toute la capitale et plusieurs communes de sa périphérie où la situation épidémiologique est "inquiétante".

Près de 1.012.100 morts Au niveau mondial, la pandémie a fait au moins 1.012.093 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Plus de 33.719.740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 206.005 décès pour 7.191.349 cas recensés. Suivent le Brésil avec 142.921 morts, l'Inde (97.497), le Mexique (77.163) et le Royaume-Uni (42.072).

Manifestations limitées en Israël

Le Parlement israélien a approuvé une loi permettant de restreindre les manifestations lors du reconfinement, une mesure dénoncée par ses détracteurs comme visant à museler le mouvement de contestation contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette loi est la dernière mesure de durcissement des restrictions adoptées par Israël pour lutter contre le taux de contamination le plus élevé au monde.

Les Pays-Bas recommandent le port du masque

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mercredi que le port du masque était désormais "vivement recommandé" à l'échelle nationale dans les espaces publics intérieurs, comme les magasins, les musées, les théâtres, les aéroports et les gares. Les Pays-Bas qui avaient jusqu'à présent adopté des mesures plus souples que dans la plupart des pays européens, ont durci lundi les restrictions en place, ordonnant aux bars et restaurants de fermer plus tôt et recommandant le port du masque dans les magasins des trois plus grandes villes du pays.

Inquiétude en France

A Marseille, le tribunal administratif a confirmé mercredi l'arrêté obligeant les patrons de bars et de restaurants à fermer pour 15 jours. Les secteurs de l'hôtellerie-restauration et des salles de sport craignent le coup de grâce avec ces nouvelles restrictions, malgré les aides du gouvernement, qui a annoncé le maintien jusqu'à la fin de l'année du dispositif de chômage partiel à 100% pour tous les secteurs protégés. Les indicateurs de l'épidémie continuent de se dégrader, notamment à Paris, laissant craindre un tour de vis supplémentaire.

L'Irlande du Nord restreint l'accès aux bars

L'Irlande du Nord a ordonné aux bars et restaurants de fermer à 23H00 à partir de mercredi, dans la foulée de mesures similaires controversées dans le reste du Royaume-Uni.