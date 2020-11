Coronavirus - Bilan MONDIAL: les hôpitaux américains craignent le pire, l'étonnante stratégie russe qui oublie les régions reculées

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Dans un scénario "optimiste", l'Union européenne pourrait débuter au premier trimestre 2021 les vaccinations contre le Covid-19, a affirmé mercredi la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies. Les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont relancé les espoirs en faisant état d'un vaccin "efficace à 90%", selon les résultats préliminaires d'un essai encore en cours. La Commission européenne a annoncé mercredi avoir approuvé un contrat avec les deux groupes pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin. Les Américains, qui ont précommandé 100 millions de doses, affirment que les vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année.

Vaccins: la concurrence fait rage

La Russie, déterminée à faire la course en tête, a revendiqué mercredi un taux d'efficacité de 92% pour son propre vaccin, le Spoutnik-V. Au Brésil, la reprise des essais cliniques du vaccin chinois CoronaVasc, suspendus lundi après la mort d'un volontaire, a été autorisée.

UE: vers une "Union de la santé"

Alors que les Vingt-Sept font face à la pandémie en rangs dispersés, l'Union Européenne a dévoilé mercredi son projet d'"Union de la santé" pour se donner les moyens d'affronter les futures crises sanitaires, notamment en créant une nouvelle agence aux pouvoirs étendus, la Health Emergency Response Authority (HERA). Elle ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2023.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?

"Premiers signes" d'amélioration en Allemagne

L'Allemagne, qui a fermé pour un mois ses bars, restaurants et de nombreux équipements collectifs, connaît de "premiers signes" d'amélioration de la courbe des infections au nouveau coronavirus, a indiqué jeudi l'institut de veille sanitaire Robert Koch. "La courbe s'aplatit", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur de l'Institut, Lothar Wieler. Les mesures de restriction, comme la fermeture des bars et restaurants, l'obligation de port du masque ou les strictes limitations des réunions privées, "montrent que nous ne sommes pas impuissants" face à l'épidémie de Covid-19, a fait valoir M. Wieler.

Les hôpitaux américains sous pression

Après une hausse très rapide du nombre de cas de coronavirus depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis, les hôpitaux de plusieurs régions se retrouvent aujourd'hui de nouveau sous tension, forçant les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie. Les Américains redoutent aujourd'hui un scénario à l'européenne, alors que la moyenne des contaminations dépasse les 100.000 nouveaux cas chaque jour. La situation est particulièrement préoccupante dans la région d'El Paso, au Texas, Etat qui a dépassé le million de cas détectés. Le comté d'El Paso, à la frontière avec le Mexique, compte à lui seul plus de 1.000 personnes hospitalisées, pour un près de 6.800 dans tout le Texas. Les hôpitaux y sont occupés à 40% par des malades du Covid-19. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a demandé à utiliser un centre médical militaire pour accueillir les patients autres que ceux atteints du Covid-19, afin de libérer des places. Des morgues mobiles supplémentaires doivent aussi être installées.

Nouveau cas à la Maison Blanche

Un nouveau cas de coronavirus a été détecté parmi le personnel de la Maison Blanche, où plusieurs proches de Donald Trump ayant assisté à la soirée électorale du 3 novembre ont déjà été testés positifs, ont annoncé mercredi les médias américains.

Des centres d'exposition transformés en hôpitaux à Moscou

Les autorités russes ont créé 5 "zones rouges". L'une d'elles compte 550 lits installés dans une salle d'exposition du parc Sokolniki, transformée en hôpital temporaire dédié au Covid-19. Environ 80 patients y arrivent chaque jour par ambulance. Début novembre, il était au bord de la saturation. Ses plus de 350 soignants profitent néanmoins d'excellents équipements: matériel de protection abondant, scanner pour les radiographies des poumons, laboratoire d'analyse et QR-Code au poignet des malades pour accéder à leur traitement. Les personnes dont l'état s'aggrave sont transportées en soins intensifs dans des hôpitaux traditionnels. Les autres, après leur convalescence, rentrent à la maison.

Contrairement aux mesures du printemps en Russie et à celles adoptées cet automne par une série de pays européens, aucun nouveau confinement strict n'a été ordonné. Le Kremlin compte sur la réorganisation du système hospitalier et la prévention pour absorber l'épidémie tout en protégeant au maximum l'économie. En attendant un vaccin, les autorités ont recommandé aux plus âgés de rester chez eux. A Moscou, bars et restaurants seront fermés de 23H à 6H à partir de vendredi et le télétravail est encouragé en entreprise.

Russie: "L'enfer" dans les hôpitaux en province

Si la capitale reste l'épicentre de l'épidémie, la province, où le système de santé est souvent délabré, concentre près du trois quart des nouveaux cas. Dans plusieurs régions, des médias ont fait état ces derniers jours de services d'urgence croulant sous les malades, notamment en Sibérie. Dans l'Altaï, une vidéo dont l'authenticité a été confirmée montrait fin octobre une morgue submergée de cadavres. Au risque d'aggraver le manque de moyens, de nombreux soignants rejoignent en outre Moscou ou Saint-Pétersbourg, qui proposent des salaires et conditions de travail beaucoup plus attractifs. Dans un dispensaire décrépi d'un village du Grand Nord, Alexandra, une infirmière, raconte à l'AFP devoir elle régulièrement s'occuper seule d'une trentaine de malades du Covid. Sous couvert d'anonymat, la jeune femme affirme n'avoir droit qu'à un masque par garde. Même sa prime de risque n'est pas garantie. "Dès son premier jour, une de mes collègues a démissionné. Elle disait qu'elle ne pouvait pas travailler dans un tel enfer".

Le président argentin à l'isolement

Le président argentin Alberto Fernandez, testé négatif au Covid-19, s'est placé en isolement préventif à la résidence officielle d'Olivos, au nord de Buenos Aires, en raison d'un contact étroit avec un cas positif, a annoncé le gouvernement mercredi.

Chypre: deux villes confinées

La République de Chypre a décidé mercredi de confiner jusqu'à fin novembre les grandes villes portuaires de Paphos et Limassol, où le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces dernières semaines.

Confinement partiel en Hongrie

La Hongrie impose depuis mercredi un confinement partiel censé durer au minimum 30 jours: les rassemblements sont désormais interdits, les restaurants fermés, les événements culturels et de loisirs annulés et le couvre-feu étendu de 20H00 à 05H00.

Couvre-feu en Grèce

La Grèce, déjà confinée, a décrété un couvre-feu nocturne à partir de vendredi entre 21H00 et 05H00. Seuls les "déplacements pour des raisons de travail et de santé" seront autorisés.

Fermeture des commerces non-essentiels en Ukraine

En Ukraine, les autorités ont demandé à tous les commerces non essentiels (restaurants, centres commerciaux et salles de sport) de fermer pour les trois prochains weekends.

Premier mort à Gibraltar

Gibraltar vient d'enregistrer son premier décès du Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités de cette enclave britannique aux liens très étroits avec l'Espagne voisine, l'un des pays les plus touchés d'Europe.

Près de 1,3 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.275.113 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 240.918 décès, suivis par le Brésil (163.373 morts), l'Inde (127.571), le Mexique (95.842) et le Royaume-Uni (50.365). Quant à l'Espagne, elle a passé mercredi la barre des 40.000 morts officiellement recensés.

L'Italie a dépassé mercredi le million de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, devenant le 10e pays à franchir ce seuil, après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, la France, l'Espagne, l'Argentine, le Royaume-Uni et la Colombie.