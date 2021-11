Coronavirus - BILAN MONDIAL: les non-vaccinés fortement touchés en Allemagne, nouveau vaccin en Inde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Feu vert de l'OMS à un nouveau vaccin



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé mercredi l'homologation d'urgence au vaccin anti-Covid Covaxin, le premier entièrement développé en Inde et le huitième à recevoir le précieux sésame.



Ce vaccin - efficace à 78% - est recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Il requiert deux doses à quatre semaines d'intervalle, mais se révèle "particulièrement bien adapté aux pays à revenu faible et moyen en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké", selon un communiqué de l'OMS.



Il rejoint les vaccins anti-Covid de Pfizer-Biontech, Moderna, Astra Zeneca (l'OMS compte deux vaccins AZ dont l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste.



Pandémie "massive" parmi les non-vaccinés en Allemagne



L'Allemagne est touchée par une pandémie "massive" parmi les non-vaccinés, a mis en garde le ministre de la Santé Jens Spahn, appelant à un durcissement des mesures pour endiguer la quatrième vague de Covid dans le pays.



La "quatrième vague" de la pandémie nous frappe "de plein fouet", a déclaré le ministre conservateur lors d'une conférence de presse, alors que la première économie européenne a vu les cas de Covid-19 remonter en flèche ces dernières semaines.



Des anti-vaccins manifestent en Ukraine



Plus d'un millier d'Ukrainiens ont manifesté dans le centre de Kiev contre la vaccination contre le Covid-19 et des restrictions pour les non-vaccinés, alors que le pays est frappé de plein fouet par une nouvelle vague de cette maladie.



Grèce: polémique autour des églises



Le gouvernement grec était mercredi sous le feu de critiques pour avoir exempté les églises des nouvelles restrictions sanitaires face à la recrudescence des cas de coronavirus alors qu'une partie de la puissante Eglise orthodoxe continue à défier les mesures contre le Covid-19.



"Alors qu'on est en train de compter les nouveaux cas et les morts, c'est incroyable que (le Premier ministre grec Kyriakos) Mitsotakis ne compte que les voix", a protesté Alexis Tsipras, ex-Premier ministre et chef du principal parti de l'opposition de gauche.



Retour des touristes en Espagne



Les arrivées de touristes étrangers en Espagne ont continué de progresser en septembre, tout en restant loin de leur niveau d'avant pandémie, ce qui confirme que les objectifs fixés par le gouvernement pour 2021 ne seront pas atteints, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INE).



Sur les neuf premiers mois de l'année, l'Espagne a reçu 19,7 millions de touristes, soit une hausse de 17,2% par rapport à la même période de 2020, selon l'INE.

Plus de cinq millions de morts



La pandémie a fait au moins 5.012.784 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi en milieu de journée.



Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 748.621 morts, suivis du Brésil (608.071), de l'Inde (459.191), du Mexique (288.733) et de la Russie (242.060).



Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.