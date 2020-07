Coronavirus - BILAN MONDIAL: les USA dépensent près de 2 milliards pour un potentiel vaccin, Bolsonaro est toujours positif

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 617.603 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16H00 GMT.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 15 millions de cas

Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16H00 GMT.

Depuis une semaine, plus de 230.000 cas sont annoncés quotidiennement en moyenne.

Au total, la pandémie a fait depuis fin décembre au moins 617.603 morts dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 142.312 décès.

L'Amérique latine et les Caraïbes, deuxième région la plus touchée en nombre de cas (3.956.997 dont 167.377 décès) fait toujours face à une progression rapide du virus.

En Afrique, où l'OMS s'inquiète aussi de l'accélération de l'épidémie, la barre des 15.000 morts a été franchie (15.765 pour 753.124 cas). Le Moyen-Orient a lui passé le million de cas (1.044.925 infections recensées dont 23.929 morts).

USA: 1,95 milliard de dollars pour un potentiel vaccin

Les Etats-Unis ont pré-commandé mercredi 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 pour 1,95 milliard de dollars et pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles du projet de vaccin développé par l'alliance germano-américaine Biontech/Pfizer.

L'Australie sur le qui-vive

L'Australie a annoncé mercredi 502 nouveaux cas de coronavirus, un record pour l'île-continent, peu touchée jusqu'ici avec près de 13.000 cas et 128 morts pour une population de 25 millions d'habitants.

L'immense majorité des cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans l'Etat du Victoria (sud), où les autorités luttent contre d'importants foyers d'épidémie à Melbourne et dans ses banlieues, soumises depuis près de deux semaines à de nouvelles mesures de confinement.

A compter de mercredi minuit, les habitants de Melbourne devront porter un masque hors de chez eux, sous peine d'une amende de 200 dollars australiens (123 euros).

Forte hausse des infections à Hong Kong

Le nombre de cas est reparti à la hausse ces dernières semaines à Hong Kong et les médecins ont du mal à identifier les chaînes de transmission du coronavirus dans ce territoire très densément peuplé de 7,5 millions d'habitants.

Malgré des mesures accrues de distanciation sociale, les autorités ont signalé mercredi 113 nouvelles contaminations, nouveau record dans le territoire.

Tokyo confiné pour le week-end

La gouverneure de Tokyo a appelé mercredi ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end au Japon, alors que la capitale nippone se trouve actuellement à son niveau d'alerte maximum et que le nombre de nouveaux cas quotidiens y est en nette augmentation.

Bolsonaro toujours positif

Le président brésilien Jair Bolsonaro est toujours positif au coronavirus, selon un nouveau test deux semaines après la découverte de sa contamination, a annoncé mercredi la présidence.

Des tournées envisagées dans les Etats de Bahia et de Piaui (nord-est) ces prochains jours "sont en suspens".