Coronavirus - BILAN MONDIAL: les USA ne jugent plus le test nécessaire pour les gens sans symptôme, masque à Marseille

Déplacements limités, couvre-feux, appels au civisme: face à la crainte d'une deuxième vague et d'un reconfinement, les mesures pour isoler les foyers de contamination se multiplient dans le monde.

Le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à partir de sources officielles s'établit désormais à plus de 820.000 morts depuis fin décembre. Près de 24 millions de cas ont au total été enregistrés. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 1.249 décès au cours des dernières 24 heures, selon le comptage de l'Université John Hopkins. Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions de cas.

États-Unis: le test n'est plus jugé nécessaire pour des personnes qui ne présentent pas de symptômes

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé discrètement leurs directives et découragent maintenant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne présentant pas de symptômes (asymptomatiques) mais ayant été en contact avec une personne infectée.



Le président Donald Trump a souvent clamé que son pays devrait moins dépister jugeant que les tests donnaient une mauvaise image de la gestion de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis. Jusqu'ici les personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester si elles avaient été en contact avec un malade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.



"Si vous avez été en contact (à moins d'1,8 mètre) avec une personne infectée par le Covid-19 pendant au moins 15 minutes mais ne présentez pas de symptômes, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un test", à moins d'être une personne vulnérable, dit désormais le site des CDC. Des experts ont réagi avec stupéfaction à la dernière modification.

Angleterre: port du masque à l'école secondaire



En Europe, alors que la rentrée s'annonce, le gouvernement britannique a révisé ses consignes sur le port de masques au collège en Angleterre, après avoir affirmé que ceux-ci n'étaient pas nécessaires. Finalement, dans les régions à forte transmission du virus, adultes et élèves devront se couvrir le visage dans lorsqu'ils se déplacent au sein des établissements secondaires.

France: nouvelles restrictions à Marseille

En France, également théâtre d'une hausse des contaminations (plus de 5.000 en 24 heures, un record depuis la fin du confinement en mai), un renforcement des mesures contre le Covid a aussi été décidé à Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hexagone.



Le port du masque y est obligatoire depuis mercredi soir et les bars et restaurants doivent fermer à 23H00 locales dans tout le département des Bouches-du-Rhône, dont cette agglomération est la capitale. "On voulait faire la fête jusqu'au bout de la nuit... mais on va être obligé de rentrer", lance, dépitée, Mona en sortant d'un bar marseillais à 23H00.

Corée du Sud: toutes les écoles de la capitale à nouveau en enseignement à distance



Le pays a replacé à partir de mercredi l'intégralité des établissements scolaires de Séoul et de sa région en enseignement à distance.