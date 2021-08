Coronavirus - BILAN MONDIAL: nouveau tour de vis en Australie et en Iran

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 4.333.013 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 205,3 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi.



Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (621.204), devant le Brésil (568.788), l'Inde (430.254), le Mexique (246.811) et le Pérou (197.209).

Nouveau record quotidien de morts en Russie



Les autorités russes ont fait état samedi de 819 décès liés au Covid-19 en 24 heures, un record pour le troisième jour consécutif dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

Nouveau tour de vis à Sydney



Les restrictions vont être renforcées à Sydney, qui entre dans sa huitième semaine de confinement, ont annoncé samedi les autorités australiennes, estimant qu'il s'agissait de la "journée la plus inquiétante depuis le début de la pandémie".



Les mesures de confinement ont également été étendues à l'ensemble de l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour la première fois cette année, pour au minimum sept jours.



Etat d'urgence au Guatemala



Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a décrété l'état d'urgence pour 30 jours, avec un couvre-feu nocturne à partir de dimanche pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19.



Ce pays de 17 millions d'habitants a enregistré jusqu'à 4.000 nouvelles infections par jour, avec 407.564 cas et plus de 11.000 morts depuis le début de la pandémie.



L'Iran impose de nouvelles restrictions



L'Iran a annoncé de nouvelles restrictions pour tenter d'endiguer l'épidémie tandis que le pays enregistre des nombres records de contaminations et de décès. Le Comité de lutte contre la maladie a décidé samedi la fermeture des bureaux gouvernementaux, des banques et des commerces non essentiels dans tout le pays à partir de lundi et jusqu'au samedi 21 août inclus. La circulation en voiture entre les provinces est également interdite entre dimanche midi (09H30 HB) et le 27 août



Pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, l'Iran connaît une forte hausse des infections depuis juin, les autorités évoquant une "cinquième vague" causée par le variant Delta.



France: toujours plus de patients hospitalisés



L'impact de la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 continue de peser sur les hospitalisations en France, y compris les services de soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France publiés samedi. Sur les sept derniers jours, 5.298 nouvelles hospitalisations sont survenues, contre 4.574 la semaine précédente.



Manifestations en France et au Québec



Un total de 214.845 personnes, dont 13.900 à Paris, ont défilé samedi pour le cinquième week-end consécutif contre le pass sanitaire, soit une mobilisation en baisse par rapport à samedi dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



Le pass sanitaire français réserve l'accès aux restaurants, cinémas, musées, transports longue distance, hôpitaux et autres lieux publics aux personnes vaccinées, guéries du Covid-19 ou testées négatives.



Quelques milliers de personnes ont également manifesté samedi dans les rues de Montréal pour protester contre la mise en place prochainement d'un passeport vaccinal.



Les grands magasins parisiens vont exiger le pass sanitaire dès lundi



Les cinq grands magasins parisiens (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché et la Samaritaine) vont instaurer le contrôle du pass sanitaire à partir de lundi, a annoncé la préfecture de police.



A ces enseignes très prisées des touristes s'ajoutent les centres commerciaux parisiens Italie 2, Centre Beaugrenelle et Vill'up mais aussi le centre commercial Aéroville à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, tous disposant d'une surface de plus de 20.000 m2.



RDC: réception de vaccins après 35 jours de rupture de stock



Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réceptionné un lot de plus de 50.000 doses de vaccin anti-Covid AstraZeneca offerts par la Grande-Bretagne, après 35 jours de rupture de stock, a indiqué le ministère congolais de la Santé.