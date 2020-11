Coronavirus - BILAN MONDIAL: nouvelles restrictions aux Etats-Unis mais pas de confinement, nouveaux records en Russie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



L'OMS opposée à l'utilisation du remdesivir



L'OMS recommande de ne pas administrer de remdesivir aux malades du Covid-19 hospitalisés, car ce médicament antiviral n'évite ni des morts ni des formes graves de la maladie, a-t-elle annoncé vendredi.



Un groupe d'experts de l'OMS souligne également "la possibilité d'importants effets secondaires" de ce médicament de même que "son coût relativement important et ses implications logistiques", puisqu'"il doit être administré par intraveineuse".



Vaccins: possible feu vert rapide de l'UE

Le régulateur européen pourrait donner son feu vert à partir de la mi-décembre pour commercialiser les vaccins anti-Covid développés par la startup américaine Moderna et par l'alliance Pfizer/BioNTech, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



L'immunologue Anthony Fauci convaincu de la qualité des vaccins



L'immunologue Anthony Fauci, figure scientifique très respectée aux Etats-Unis, a assuré jeudi que les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna contre le Covid-19, bien que développés en un temps record, n'en restaient pas moins sûrs.



Restrictions aux Etats-Unis...



Les musées publics et le zoo de la capitale américaine Washington vont refermer leurs portes à partir de lundi face à l'augmentation des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, a annoncé jeudi l'institution qui gère ces établissements.



A New York, le maire Bill de Blasio a ordonné la fermeture des écoles au moins jusqu'à la première semaine de décembre. Dans le reste de l'Etat, un couvre-feu a été imposé aux bars et restaurants.



Le gouverneur de la Californie a annoncé jeudi qu'une grande partie de l'Etat serait placée sous couvre-feu à partir de samedi et jusqu'au 21 décembre pour faire face à "une hausse rapide et sans précédent des cas de Covid-19".



... mais pas de confinement national, assure Biden



Le président élu américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il n'imposerait pas de "confinement national" malgré la recrudescence de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis ces dernières semaines.



Les pourparlers post-Brexit suspendues



Les discussions post-Brexit ont été suspendues entre le négociateur de l'UE Michel Barnier et son homologue britannique David Frost en raison d'un cas de Covid-19 dans l'équipe européenne, a annoncé le Français jeudi sur Twitter.



Plus de 56 millions de cas



Au total 56.234.440 cas, dont 1.350.275 décès, ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi jeudi par l'AFP.



Après les Etats-Unis qui compte 252.419 morts, les pays les plus touchés sont le Brésil (168.061), l'Inde (131.578), le Mexique (100.104), et le Royaume-Uni (53.274).



Nouveaux records en Russie



La Russie a passé la barre des deux millions de cas et enregistré 34.850 morts, deux nouveaux records d'infections et de décès quotidiens.



Washington maintient ses frontières fermées avec Mexique et Canada



La fermeture des frontières entre les Etats-Unis et leurs deux voisins canadien et mexicain, en vigueur depuis mars, va être prolongée jusqu'au 21 décembre, en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi le ministre américain de la Sécurité intérieure.



"Contrat moral" au Québec pour Noël



Le Premier ministre du Québec, François Legault, a proposé jeudi un "contrat moral" aux Québécois pour lutter contre la propagation du coronavirus: ils pourront se rassembler en famille pendant quatre jours à Noël et en échange ils limiteront les contacts une semaine avant et après les fêtes.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 20 novembre ?