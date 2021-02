Coronavirus - BILAN MONDIAL: "Plus de 100 pays n'ont pas une seule dose de vaccin"

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Vaccins en accès mondial

Les présidents argentin Alberto Fernandez et mexicain Andres Manuel Lopez Obrador ont exigé mardi à Mexico un accès mondial égalitaire aux vaccins contre le Covid-19, qui selon eux sont monopolisés par les pays riches.



M. Lopez Obrador a demandé une intervention de l'ONU pour s'assurer que tous les pays aient accès aux vaccins. "Il y a plus de 100 pays qui n'ont pas une seule dose de vaccin. C'est totalement injuste. Où est la fraternité universelle ? L'ONU doit intervenir", a-t-il lancé.



Ukraine: arrivée des premiers vaccins



Après plusieurs retards, le gouvernement ukrainien a finalement reçu mardi ses premiers vaccins, 500.000 doses du vaccin AstraZeneca produit par le Serum Institute of India, commercialisé sous le nom de Covishield.



Début de la vaccination en Afghanistan et au Sénégal



L'Afghanistan a lancé mardi la première phase de sa campagne de vaccination, à la portée pour l'instant extrêmement limitée dans un pays ravagé au quotidien par les violences.



Le Sénégal a lui aussi lancé mardi sa campagne grâce à l'acquisition récente de 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, dont 10% ont été mis à la disposition de deux de ses voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie.



Pays-Bas: couvre-feu prolongé



Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi une prolongation jusqu'au 15 mars du couvre-feu aux Pays-Bas, une mesure controversée en vigueur depuis le 23 janvier pour lutter contre la propagation du coronavirus.



Arrivées restreintes en Espagne



Les restrictions imposées par l'Espagne sur les vols en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du Sud sont prolongées jusqu'au 16 mars, en raison des craintes liées aux variants du coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement espagnol.



"Prudence" en Ecosse



Le gouvernement écossais prévoit de rouvrir les commerces non-essentiels fin avril, a annoncé mardi la Première ministre Nicola Sturgeon, présentant son plan "prudent" pour sortir progressivement du confinement en vigueur depuis le début de l'année contre le coronavirus.



La réouverture des écoles, qui vient de commencer partiellement, s'élargira à partir du 15 mars, selon les projets du gouvernement local, avant la levée de la consigne de rester chez soi à partir du 5 avril.



Israël: la fête de Pourim sous couvre-feu



Israël a décidé d'imposer à partir de jeudi un couvre-feu nocturne à l'occasion des célébrations de la fête religieuse juive de Pourim pour éviter une hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Le couvre-feu sera imposé de 20H30 locales (18H30 GMT) à 05H00 (03H00 GMT) de jeudi à dimanche matin.



Faux tests au Guatemala



L'achat de 30.000 faux tests de dépistage du Covid-19 par le ministère guatémaltèque de la Santé suscite un tollé dans le pays, où le parquet anticorruption a été saisi de cette fraude dans laquelle le fabricant américain Atila Biosystems nie être impliqué.



Plus de 2,47 millions de morts



La pandémie a fait plus de 2,47 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi en milieu de journée.



Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (502.482), devant le Brésil (248.529), le Mexique (180.536), l'Inde (156.463) et le Royaume-Uni (120.757).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.