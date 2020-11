Coronavirus - Bilan MONDIAL: plus de 12 millions de cas aux Etats-Unis, le Portugal renforce les restrictions

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce dimanche 22 novembre?

Les Etats-Unis autorisent le traitement de Regeneron



L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé samedi en urgence le traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société de biotechnologie Reneneron, qui avait notamment été utilisé pour soigner le président Donald Trump.



Le Portugal renforce les restrictions



Le gouvernement portugais a décidé de renforcer les restrictions pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, notamment en fermant les écoles les lundi 30 novembre et 7 décembre, à la veille de jours fériés, a annoncé samedi le Premier ministre Antonio Costa.



Baisse du nombre de morts et des admissions en réanimation en France



Près de 300 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures en France, soit 110 de moins que la veille, et le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue pour le 5e jour consécutif, selon les statistiques officielles publiées samedi.



Les données de l'agence sanitaire Santé publique France (SpF) font état de 276 décès en l'espace de 24 heures dans les hôpitaux, contre 386 la veille, portant le nombre de décès liés au coronavirus à 48.518 depuis le début de l'épidémie en France.



Plus de 12 millions de cas aux Etats-Unis



Les Etats-Unis, où la pandémie de coronavirus a repris de plus belle, ont franchi samedi la barre des 12 millions de cas recensés de Covid-19, selon les chiffres actualisés en continu de l'université Johns Hopkins. Le pays, le plus touché au monde en valeur absolue, comptait samedi 12.019.960 cas.



Angleterre: sortie du confinement le 2 décembre



Le gouvernement britannique a confirmé samedi que le confinement instauré en Angleterre pour quatre semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre, date à laquelle cette province britannique retournera à un système de restrictions locales pour limiter la deuxième vague du nouveau coronavirus.



Fermeture des commerces non-essentiels en Iran



L'Iran a annoncé samedi la fermeture des commerces non-essentiels dans la majorité des villes iraniennes et pour une durée allant jusqu'à deux semaines, imposant de nouvelles mesures restrictives afin de juguler l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays.



Plus de 1,3 million de morts



La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 1.373.381 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.



Plus de 57,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.



Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 255.800 morts, suivis par le Brésil (168.989), l'Inde (132.726), le Mexique (100.823) et le Royaume-Uni (54.286).



Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivie par le Pérou, l'Espagne et l'Argentine.



Sommet du G20 dominé par le coronavirus



Un sommet virtuel du G20 s'est ouvert sous la présidence de l'Arabie saoudite, au milieu d'appels internationaux à des financements de ce forum pour juguler la pandémie et ses conséquences économiques dévastatrices.



Protestation d'éleveurs de visons à Copenhague



Des centaines d'agriculteurs et d'éleveurs danois de visons ont manifesté samedi en tracteur dans Copenhague, pour protester contre la décision gouvernementale d'abattre des millions de ces bêtes à fourrure pour lutter contre une mutation problématique du nouveau coronavirus.