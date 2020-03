Coronavirus - BILAN MONDIAL: plus de 20.000 morts dans le monde, la France mobilise ses forces armées

Face à la pandémie de coronavirus, la France déploie ses forces armées pour aider la population à lutter contre le virus. Alors que le nombre de morts dans le monde s'élève à plus de 20.000, et que la majorité des décès se concentre désormais en Europe. L'Espagne, particulièrement touchée, prolonge ses mesures de confinement.

Voici le fil des dernières informations relatives au coronavirus à travers le monde.

Plus de 20.000 morts, la majorité en Europe

Plus de 20.000 décès dus au nouveau coronavirus ont été comptabilisés à ce jour à travers le monde, dont la majorité en Europe, selon un comptage de l'AFP.

Au total, 20.334 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (13.581). Avec 7.503 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant l'Espagne (3.434) et la Chine (3.281), foyer initial de la pandémie.

La France mobilise ses forces militaires pour aider la population

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d'une opération militaire: à l'approche du pic de l'épidémie de nouveau coronavirus qui se profile dans le pays, "Résilience" mobilisera les forces armées pour aider la population contre l'épidémie.

Cette opération "Résilience", distincte de l'opération "Sentinelle" contre le terrorisme, "sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui au service publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer". Avec 231 morts recensés entre mardi et mercredi (1.331 au total), la France est le troisième pays au monde à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures, derrière l'Espagne et l'Italie.

L'Espagne prolonge ses mesures de confinement

Le parlement espagnol a approuvé jeudi matin la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 11 avril, validant ainsi pour deux semaines supplémentaires les mesures strictes de confinement auxquelles sont soumis les Espagnols depuis le 14 mars face à l'expansion du coronavirus.

Le gouvernement espère atteindre le pic de contaminations cette semaine grâce à un confinement strict. Les Espagnols ne sont en effet autorisés à sortir de chez eux que pour se rendre au travail, chez le médecin, au supermarché, à la pharmacie, pour venir en aide à des personnes vulnérables ou sortir leur chien.

Toute autre sortie, même pour pratiquer une activité sportive, est interdite et les contrevenants risquent une amende, voire une peine de prison. Avec 3.434 morts, l'Espagne a désormais dépassé la Chine en nombre de décès. En 24 heures, 738 patients ont succombé à des complications liées au coronavirus. Le pays a recensé 47.610 contaminations, selon le dernier bilan des autorités mercredi.

La Russie suspend ses vols internationaux dès ce week-end

La Russie va suspendre tous ses vols internationaux à partir de vendredi minuit (jeudi 21H00 GMT), selon un décret du gouvernement établissant de nouvelles mesures contre l'épidémie de coronavirus publié jeudi.

Ce décret s'applique à tous les vols entrant et sortant du territoire russe, à l'exception des avions spéciaux affrétés pour rapatrier les citoyens russes bloqués à l'étranger.

La Russie a officiellement enregistré 658 cas de malades du coronavirus et annoncé mercredi que deux patients de 73 et 88 ans sont décédés, sans toutefois directement lier leur mort au Covid-19.

La Finlande met sa capitale à l'isolement

La cheffe du gouvernement finlandais a annoncé mercredi soir l'isolement d'Helsinki et de sa région, le plus gros foyer de propagation du nouveau coronavirus en Finlande. "Les mouvements d'entrée et de sortie de la région de la capitale vont être interdits" aux individus à partir de vendredi et ce jusqu'au 19 avril, a déclaré Sanna Marin au cours d'une conférence de presse. "Tout le monde a cependant le droit de rentrer chez soi", a précisé la Première ministre.

1,7 million de personnes, soit un tiers de la population finlandaise, vivent dans cette région, la province d'Uusimaa où plus de 500 cas de Covid-19 ont été recensés. On compte officiellement 880 cas déclarés de coronavirus en Finlande, où la pandémie a fait trois morts, mais seuls les patients à haut risque sont testés.