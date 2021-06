Coronavirus - BILAN MONDIAL: plus de 500.000 morts au Brésil, nouveau record à Moscou

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les Etats-Unis, a franchi samedi le seuil des 500.000 morts, tandis que Moscou a enregistré un nouveau record de contaminations pour le deuxième jour consécutif.



"500.000 vies perdues à cause de la pandémie qui touche notre Brésil et le monde", a tweeté le ministre brésilien de la Santé Marcelo Queiroga, sans préciser le bilan des dernières 24 heures.



Vendredi, son ministère avait recensé 498.499 décès, avec une moyenne quotidienne de plus de 2.000 décès au cours des sept derniers jours.



Selon le Consortium des médias, qui réunit les principaux groupes de médias du pays et établit un bilan quotidien sur la base des rapports des gouvernements régionaux, 500.022 décès étaient recensés samedi après-midi.



Plus de 60% des décès (303.550) ont été comptabilisés depuis le début de l'année.



Le Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, a connu en début d'année une mortelle deuxième vague avec plus de 4.000 décès par jour. Il craint d'être frappé par une troisième vague, le nombre d'infections connaissant un nouveau pic.



De son côté, la capitale russe a enregistré un nouveau record de cas de contaminations par le coronavirus pour le deuxième jour consécutif, avec 9.120 infections en 24 heures, tandis que Saint-Pétersbourg a une nouvelle fois renforcé ses mesures anti-Covid.



Moscou avait déjà recensé la veille 9.056 nouveaux cas, contre environ 3.000 cas quotidiens il y a deux semaines.



Cette flambée de Covid-19 est due selon les autorités au variant Delta, apparu en Inde et qui menace de submerger les hôpitaux moscovites.



En tout, le pays a enregistré 17.906 nouveaux cas et 466 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, un pic depuis le 13 mars.



Le maire de Moscou Sergueï Sobianine avait décrété mercredi la vaccination obligatoire des employés du secteur des services. Quelque 60% d'entre eux, soit deux millions de personnes environ, doivent être vaccinés d'ici au 15 août.



La deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, également touchée par un rebond des contaminations, lui a emboîté le pas samedi en annonçant comme objectif la vaccination de 65% des fonctionnaires locaux, également d'ici le 15 août.



L'ancienne capitale impériale, qui doit encore accueillir trois matches de l'Euro de football, a également annoncé que l'accès à sa principale fan-zone, place Koniouchenaïa, sera désormais limité à 3.000 personnes, contre 5.000 auparavant.



En Chine, qui n'a pourtant rapporté vendredi que 30 cas de contamination, la vigilance reste maximale: l'aéroport de Shenzhen a annulé samedi des centaines de vols après la détection d'un cas de variant Delta chez une serveuse d'un restaurant de l'aéroport.



Stades remplis



Dans ce contexte, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont appelé vendredi à la prudence lors des matchs de l'Euro face au très contagieux variant Delta.



"Quand je vois des stades remplis dans d'autres pays d'Europe, je suis un petit peu sceptique", a dit la chancelière avant un dîner avec M. Macron, dans une référence évidente à la Hongrie, seul pays organisateur de la compétition qui n'impose aucune jauge dans son stade pour cet Euro.



Confrontée à un rebond des contaminations dû au variant Delta, la Grande-Bretagne, elle, prévoit pour l'instant une jauge à 50% pour les demi-finales et la finale, prévues les 6, 7 et 11 juillet au stade londonien de Wembley.



Selon le quotidien britannique The Times, le Premier ministre Boris Johnson étudie la possibilité d'exempter de quarantaine environ 2.500 personnes (membres de l'UEFA ou de la FIFA, sponsors, diffuseurs) pour les demi-finales et la finale.



Selon des médias, certains ministres britanniques redoutent que l'UEFA ne déplace ces trois matches à Budapest si aucune exemption n'est proposée. La Hongrie n'impose aucune condition à l'entrée sur son territoire des voyageurs de l'espace Schengen.



"Nous ferons tout ce que nous devons pour protéger le pays du Covid", a affirmé vendredi le Premier ministre Boris Johnson, assurant que c'était "bien évidemment notre priorité".



Prudence aussi au Japon où les six fan-zones initialement prévues pour suivre sur des écrans géants les compétitions à Tokyo lors des Jeux olympiques, ont été annulées.



"Nous avons décidé d'annuler ces évènements qui rassemblent du monde", a déclaré la gouverneure de Tokyo.