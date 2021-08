Coronavirus – Bilan mondial: premier cas depuis six mois en Nouvelle-Zélande, pass vaccinal à New-York

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants, on fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie du Covid-19 a fait au moins 4.361.805 morts à travers le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles. Comme dit précédemment, les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 621.635 décès, devant le Brésil (569.058 morts) et l'Inde (431.642 morts).

Si le bilan total de la pandémie est déjà important, l'Organisation mondiale de la santé estime cependant qu’il pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé sur base des chiffres officiels, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19.

Le point par pays

Malgré la vague de contaminations due au variant Delta, les cas contacts vaccinés ne doivent plus s'isoler depuis ce lundi en Angleterre. Cette décision lève ainsi une entrave majeure à la reprise économique.

Fort du succès de la campagne vaccinale (plus des trois quarts des adultes complètement vaccinés là-bas), le gouvernement de Boris Johnson a levé mi-juillet la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur, comme le port du masque, la distanciation physique ou les jauges dans les salles de spectacle.

Il n’en va pas de même du côté de l’Australie, où la ville de Melbourne voit son confinement prolongé de deux semaines, soit jusqu’au 2 septembre. Celui-ci sera assorti d’un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures, ont annoncé les autorités qui tentent d'enrayer un regain épidémique dû au variant Delta.

Une population particulièrement vulnérable

Toujours en Australie, des cas de Covid-19 ont été découverts parmi les aborigènes, suscitant l’inquiétude des autorités du pays. Depuis l'apparition mi-juin à Sydney d'un cas de Covid-19 dû au variant Delta, l'épidémie s'est récemment propagée dans l'Ouest de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud où la plupart des 116 personnes contaminées dans cette région appartiennent à la population aborigène, particulièrement vulnérable au coronavirus. Cette région de l’Outback est à présent confinée pour tenter de ralentir les contaminations.

Au moins cinq équipes médicales de militaires se rendront dans cette région à compter de mercredi afin de venir en aide aux personnes en charge de la campagne de vaccination, a annoncé le ministre australien de la Santé, Greg Hunt. A peine 15% de la population indigène du pays est entièrement vaccinée. Ce taux est inférieur à 8% dans les régions les plus reculées, selon les autorités.

Notons que plus de la moitié des 25 millions d'habitants du pays sont actuellement confinés, notamment ceux de Sydney depuis désormais deux mois. Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré plus de 39.500 cas de Covid-19 avec près d'un millier de décès.

Un premier cas depuis six mois

Confinement également du côté de la Nouvelle-Zélande, qui a enregistré son premier cas local de Covid-19 depuis six mois. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a ainsi décrété ce mardi un confinement de trois jours de l'ensemble de l'archipel. "Nous avons vu ce qui peut se passer ailleurs si nous ne parvenons pas à maîtriser la situation. Nous n'avons qu'une seule chance", a-t-elle déclaré.

L'archipel a par ailleurs été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.

Au Sri Lanka, la ministre de la Santé a été destituée lundi pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus dans un pays où le nombre de contaminations et de décès ne cesse d'augmenter. En janvier, la ministre avait notamment encouragé la consommation d'une soi-disant "potion magique" contre le virus, concoctée par un sorcier et qu'elle avait elle-même goûtée publiquement.

La Serbie va proposer à sa population une troisième dose de vaccin au moment où le pays connaît une augmentation du nombre de cas, a annoncé lundi le gouvernement. D'abord bien partie, la campagne de vaccination s'est essoufflée après l'immunisation d'environ 40% des quelque sept millions d'habitants du pays.

Pzifer/BioNTech pousse pour une troisième dose

Une troisième dose de vaccin pourrait également bientôt être administrée aux Etats-Unis, où l'alliance Pfizer/BioNTech a plaidé lundi auprès des autorités sanitaires américaines en faveur d'une autorisation future d'une troisième dose pour tous de son vaccin contre le Covid-19, en leur soumettant des résultats préliminaires encourageants.

Ces résultats seront également soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et d'autres autorités de régulation "dans les semaines qui viennent", ont précisé les deux entreprises.

Toujours aux Etats-Unis, le pass vaccinal est entré en vigueur lundi à New York, la première grande ville américaine à l'avoir annoncé : une preuve de vaccination sera exigée pour se rendre dans un certain nombre de lieux fermés tels que les restaurants, les salles de spectacle ou de sport. Une période de transition est prévue avant des premiers contrôles dans un mois.

En France aussi, le pass sanitaire continue de s’étendre : après les bars, restaurants, hôpitaux et trains, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France contrôlent désormais systématiquement le pass sanitaire. Mais celui-ci n'est pas obligatoire pour donner son sang, même dans un hôpital, a souligné l'Etablissement français du sang qui s'inquiète de réserves trop basses et relance son appel aux dons.

Un virologue chinois accusé de plagiat

En Chine, un expert en maladies infectieuses de Shanghai, en première ligne dans la gestion de l'épidémie de coronavirus, est visé par une enquête pour plagiat, après s'être interrogé publiquement sur la stratégie chinoise de lutte contre le Covid. Zhang Wenhong avait exprimé ses doutes fin juillet quant à la stratégie chinoise du zéro Covid, estimant qu'il fallait plutôt "apprendre à vivre avec le virus".

Du côté du Japon, les Jeux paralympiques de Tokyo, du 24 août au 5 septembre, se dérouleront dans un huis clos quasi total, a annoncé le comité organisateur, en raison des nombres record de cas de Covid-19 au Japon.