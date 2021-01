Coronavirus - BILAN MONDIAL: près d'un million de vaccinations au Royaume-Uni, l'Organisation Mondiale de la Santé donne son homologation au vaccin Pfizer

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde pour plus de 82 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP jeudi en milieu de journée d'après des chiffres officiels.



Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (342.414) et de cas (19,74 millions), devant le Brésil (193.875 morts pour 7,6 millions de cas) et l'Inde (148.738 morts pour 10,26 millions de cas). Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 1er janvier?

Première homologation de l'OMS



L'Organisation mondiale de la santé a accordé jeudi sa première homologation d'urgence depuis le début de la pandémie de Covid-19 au vaccin Pfizer-BioNTech, facilitant ainsi la voie aux pays qui souhaitent utiliser rapidement le vaccin. "C'est un pas très positif pour assurer un accès universel aux vaccins anti Covid-19", a expliqué Mariangela Simao, directrice en charge de l'accès aux médicament au sein de l'OMS.



Pékin approuve un vaccin



La Chine a annoncé jeudi avoir approuvé "sous conditions" la mise sur le marché d'un premier vaccin anti-Covid, précisant que près de 5 millions de personnes à risque se sont déjà vu administrer différentes doses. Ce premier feu vert pour un vaccin produit par Sinopharm avec l'Institut des produits biologiques de Pékin et qui est efficace à plus de 79% selon ce groupe pharmaceutique, permettra de généraliser la vaccination des groupes à risque, à savoir les plus âgés et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.



France: détection du variant sud-africain...



Un premier cas de contamination au variant du virus du Covid-19 identifié en Afrique du Sud a été détecté en France, a annoncé le ministère de la Santé, quelques jours après le premier cas confirmé du variant britannique.



... la vaccination va "accélérer"



Le président français Emmanuel Macron a affirmé jeudi lors de ses voeux pour 2021 qu'il "ne laisserai(t) pas, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer" dans la campagne de vaccination qui vient de démarrer au compte-goutte en France.



La campagne de vaccination va "accélérer" en France, avec la possibilité pour les soignants de 50 ans et plus de se faire vacciner "dès lundi", a affirmé un peu plus tôt le ministre de la Santé Olivier Véran.



L'Académie de médecine avait regretté le démarrage "très lent" de cette campagne, jugeant "excessives" les précautions prises dans les maisons de retraite. Moins de 200 personnes ont été vaccinées depuis dimanche dans le pays, contre plusieurs milliers en Allemagne ou en Italie.



Un million de vaccinations en GB

Près de 950.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni, selon le ministère de la Santé. Deux vaccins ont été autorisés dans le pays, celui de Pfizer/BioNTech étant administré depuis le 8 décembre, tandis que le vaccin d'Oxford/AstraZeneca sera utilisé à partir de la semaine prochaine.



Couvre-feu nocturne à Delhi



Les autorités indiennes ont imposé un couvre-feu nocturne à New Delhi et plusieurs des principales villes du pays, à l'occasion de la soirée du Nouvel An, pour empêcher la propagation du nouveau variant du coronavirus.



Record de contaminations à Tokyo



Tokyo a enregistré plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus, ce qui constitue un nouveau record et l'instauration d'un état d'urgence pourrait s'avérer nécessaire.



Passage à la nouvelle année dans l'intimité



Des milliards d'humains vont tourner, dans l'intimité, la page de l'année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19. Après des mois de confinements, couvre-feux et limitations, une majorité des habitants de la planète suivront les célébrations du Nouvel an depuis leur canapé.



Un hôpital de campagne réactivé



Le service de santé britannique (NHS), en difficultés face à l'afflux de malades du Covid-19, a annoncé réactiver l'hôpital de campagne géant de Londres qui avait été créé en urgence début avril lors de la première vague épidémique.



Le Royaume-Uni, où a été identifié un nouveau variant plus contagieux du nouveau coronavirus, enregistre ces derniers jours un nombre record de contaminations. Les hôpitaux sont au bord de la rupture dans certaines régions.



Test obligatoire pour toute entrée en Norvège



La Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est l'un des plus faibles d'Europe, a annoncé rendre obligatoire les tests de dépistage à l'entrée sur son territoire à partir du 2 janvier 2021.



Passage tragique de Saint-Nicolas



Vingt-six résidents sont décédés du Covid-19 dans une maison de retraite en Belgique à la suite du passage d'un homme déguisé en Saint-Nicolas, qui ignorait être contaminé, selon des autorités sanitaires flamandes et de l'établissement.