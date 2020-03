Coronavirus - BILAN MONDIAL: près de la moitié du monde en confinement, l'épidémie s'étend

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 26.621 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 572.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 124.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 3.328 nouveaux décès et 66.457 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

EUROPE



L'Italie a annoncé près d'un millier de nouveaux morts en 24 heures, un bilan qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent, selon des données officielles de la Protection civile. Pour l'Institut supérieur de la santé, le pic n'est toujours pas atteint et pourrait l'être dans les prochains jours. La contagion continue toutefois de ralentir.



Espagne: après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 4.858 morts pour 64.059 cas, la Chine continentale avec 3.292 morts (81.340 cas), l'Iran avec 2.378 morts (32.332 cas), et la France avec 1.995 morts (32.964 cas).



En France, le Premier ministre Edouard Philippe, qui a mis en garde contre "la vague extrêmement élevée" de l'épidémie qui "déferle", a annoncé la poursuite du confinement pendant au moins deux semaines supplémentaires, jusqu'au 15 avril.

En Grande-Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vendredi être contaminé, mais seulement avec de légers symptômes, on se prépare à une vague gigantesque de patients dans les hôpitaux.

La Russie, dernier grand pays à n'avoir encore pris aucune mesure de confinement généralisé, a décidé à compter de samedi de fermer ses restaurants et la plupart de ses commerces avant une semaine chômée. Les autorités espèrent que les Russes resteront ainsi chez eux, même sans y être obligés

L'Irlande va imposer un confinement total à sa population à partir de minuit vendredi et jusqu'au 12 avril afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué son Premier ministre Leo Varadkar.



ASIE

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.340 cas (55 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.292 décès (5 nouveaux), et 74.588 guérisons.

La Corée du sud a enregistré samedi 146 nouveaux cas de coronavirus, soit plus que les 91 cas de vendredi, indique le centre coréen du contrôle et de la prévention des maladies. Au total, 9.478 personnes sont contaminées dans le pays et 144 personnes sont décédées. Le virus a été découvert le 20 janvier dans ce pays.

Le sultanat de Brunei a rapporté samedi une première victime du coronavirus. Ce premier mort est un homme de 64 ans, indiquent les autorités. Actuellement, Brunei a enregistré 115 cas de coronavirus.

AMÉRIQUE

Les Etats-Unis ont dépassé vendredi la barre des 100.000 personnes contaminées. La veille, ils avaient déjà dépassé l'Italie et la Chine pour devenir le pays du monde à compter le plus de cas déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Cette situation a incité le président américain, Donald Trump, à contraindre par décret le constructeur automobile General Motors à produire des respirateurs artificiels, vitaux pour les malades du Covid-19, toujours plus nombreux à être hospitalisés. Car l'équipement vient à manquer après des semaines de pandémie.

L'Argentine, déjà en confinement général depuis une semaine, a annoncé la fermeture de ses frontières au moins jusqu'au 31 mars.

AFRIQUE

L'Afrique du Sud a entamé une période de confinement de trois semaines, rejoignant les plus de 3 milliards de personnes déjà appelées à rester chez elles dans le monde.

