Coronavirus - BILAN MONDIAL: record de contaminations au Portugal, la Chine place deux villes en quarantaine

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 1.899.396 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 365.321 décès. Suivent le Brésil (200.498), l'Inde (150.570), le Mexique (131.031), et le Royaume-Uni (78.508).



Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 9 janvier ?

Le Portugal enregistre un nombre record de contaminations et de décès

Les autorités sanitaires portugaises ont fait état vendredi des chiffres les plus élevés depuis le début de la crise sanitaire avec 10.176 nouvelles infections et 118 décès liés au coronavirus. "Les prochains jours seront très difficiles", avait expliqué la ministre de la Santé Marta Temido à ses compatriotes. En raison de la forte augmentation du nombre cas, la situation dans les hôpitaux portugais est également de plus en plus tendue. Des restrictions strictes à la vie nocturne et un couvre-feu sont d'application dans de vastes zones du Portugal, y compris dans la capitale Lisbonne et la métropole du nord de Porto, et ce en raison de l'état d'urgence qui a été prolongé par le parlement jusqu'au 15 janvier.

Nouveau record aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays, confronté à une flambée de l'épidémie, a déploré 3.676 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. La veille, le pays avait enregistré un record de quasiment 4.000 décès en une seule journée.

Londres: propagation "hors de contrôle"



Le maire de Londres a déclaré un état d'"incident majeur", impliquant une réponse coordonnée des services publics, dans la capitale britannique où le nouveau coronavirus est "hors de contrôle" et où les hôpitaux risquent d'être "submergés".

Confinements



Les autorités chypriotes ont décidé d'imposer à compter de dimanche un confinement, le second depuis le printemps 2020, face à la hausse des cas.



En Israël, le confinement a été prolongé jusqu'au 21 janvier, et en Grèce jusqu'au 18 janvier. La Hongrie a aussi prolongé jusqu'au 1er février les mesures de confinement partiel.



La Suède a quant à elle voté à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.



Chine: deux villes en quarantaine



La Chine a placé en quarantaine deux villes au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois. Au total, 18 millions d'habitants des vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai sont interdits de quitter les lieux sauf raison impérative.

Capacité hospitalière en surchauffe, Mexico prolonge son état d'urgence

La ville de Mexico fait face à son "plus haut niveau d'occupation des lits d'hospitalisation depuis le début de la pandémie", a déclaré vendredi la maire Claudia Sheinbaum qui prolonge l'état d'urgence instauré jusqu'au 10 janvier.



L'alerte, avec la fermeture des commerces non-essentiels, avait été déclenchée le 18 décembre lorsque 75% de la capacité hospitalière menaçait d'être atteinte. Mais vendredi Mme Sheinbaum a annoncé que 86% des lits de médecine générale et 82% de ceux équipés de ventilateurs pour les patients les plus gravement atteints sont désormais occupés.

Vaccins: l'UE double ses commandes

L'Union européenne a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant la quantité déjà commandée.

Ce vaccin mis au point par l'alliance de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech semble efficace contre une "mutation clé" des variants britannique et sud-africain du coronavirus, selon le laboratoire.



Feu vert au vaccin de Moderna



Le vaccin développé par Moderna "peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant", estime la Haute autorité de santé française. Il devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France après celui de BioNTech/Pfizer.



Au Royaume-Uni, le régulateur britannique du médicament a aussi approuvé le vaccin Moderna, le troisième de l'arsenal du Royaume-Uni, qui ne sera toutefois disponible qu'au printemps.

Iran: pas de vaccins américains et britanniques



Le guide suprême iranien Ali Khamenei a interdit l'importation de vaccins fabriqués aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, estimant que ceux-ci pourraient servir à "contaminer" son pays.



L'OMS appelle à cesser les "accords bilatéraux"



L'OMS a appelé à une plus grande solidarité vaccinale, et demandé aux pays riches de cesser de conclure des "accords bilatéraux" avec les laboratoires pharmaceutiques.



"Je demande instamment aux fabricants de donner la priorité au déploiement" des vaccins par le biais du mécanisme Covax mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, a déclaré le chef de l'agence de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.