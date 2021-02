Coronavirus - BILAN MONDIAL: sanctions contre les employés du Vatican qui refusent le vaccin, plus d'1 million de Français vaccinés

La pandémie a fait au moins 2,43 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'ADP à partir de sources officielles jeudi. 100.000 décès ont été comptabilisés en Afrique. Après les États-Unis (492.999 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (243.457), le Mexique (177.061), l'Inde (156.014) et le Royaume-Uni (118.933). Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

Plus d'un million de Français vaccinés avec deux doses



La France a passé jeudi la barre du million de personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19, alors que la circulation du virus est toujours intense avec plus de 22.000 cas positifs, selon les chiffres de Santé publique France (SpF).

L'isolement des personnes contaminées par le Covid-19 passera de sept à dix jours à compter de lundi, pour faire face aux risques posés par les variants, plus contagieux, a annoncé le gouvernement français.

Vatican: vacciné ou renvoyé



Les employés du Vatican refusant d'être vaccinés contre le Covid-19 risquent désormais des sanctions allant jusqu'au licenciement, selon un décret rendu public jeudi par l'État de la Cité du Vatican, qui emploie environ 5.000 personnes.

Biden promet 4 milliards pour le programme Covax



Le président américain Joe Biden promettra vendredi, lors de la réunion du G7, 4 milliards de dollars pour le dispositif Covax de vaccination anti-Covid, a indiqué jeudi la Maison Blanche.



Une première tranche de 2 milliards de dollars sera débloquée "très rapidement", a indiqué un haut responsable américain. Une deuxième tranche de 2 milliards sera progressivement débloquée sur deux ans, en 2021 et 2022.

La moitié des Sud-africains contaminés ?



La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles.



En outre, le continent africain dépasse les 100.000 morts, en pleine seconde vague de coronavirus. Le continent compte 1,2 milliard d'habitants, et le bilan réel devrait sans doute être bien plus élevé qu'annoncé. Les 54 pays de la région totalisent 100.000 décès (pour 3.793.660 cas déclarés), selon un comptage de l'AFP. La région, relativement épargnée, est la dernière, outre l'Océanie, à atteindre ce seuil franchi en avril par l'Europe.



La Chine offre 200.000 doses à l'Algérie



L'Algérie va recevoir dans les prochains jours un don de 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, a indiqué jeudi l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, à l'agence officielle APS.



Le Brésil franchit le seuil des 10 millions de cas



Le Brésil a franchi jeudi la barre des 10 millions de cas déclarés de Covid-19 en pleine deuxième vague épidémique, tandis que la campagne de vaccination a été interrompue dans plusieurs villes faute de doses suffisantes. Le pays de 212 millions d'habitants est le troisième à comptabiliser plus de 10 millions de cas de Covid-19 derrière les États-Unis et l'Inde. Au cours des dernières 24 heures, 51.979 nouvelles contaminations et 1.367 décès ont été enregistrés, selon les autorités sanitaires.