Coronavirus - BILAN MONDIAL: télétravail jusqu'au Nouvel An en Suède, Hong Kong rouvre les restaurants le midi

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Trump pour un report de l'élection présidentielle

Donald Trump a évoqué jeudi un possible report de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, mettant en avant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à la pandémie. Le PIB américain a accusé une chute historique au deuxième trimestre (-32,9% en rythme annualisé, -9,5% par rapport au deuxième trimestre 2019), marquant l'entrée officielle en récession de la première économie du monde.

Plongeon historique en Allemagne

L'Allemagne a subi au deuxième trimestre une chute sans précédent de 10,1% de son PIB et connaît sa pire récession depuis l'après-guerre. Le PIB a plongé de 12,2% en Belgique, de 10,7% en Autriche et de 17,3% au Mexique.

Seuils funèbres

Les Etats-Unis ont passé le cap des 150.000 morts, le Brésil celui des 90.000. Au total, la pandémie a fait au moins 667.361 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT (13H, heure belge). Un peu plus de 17 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Derrière les Etats-Unis et le Brésil, Royaume-Uni (45.961), Mexique (45.361), Italie (35.129) et Inde (34.968) sont les pays les plus touchés. Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (849 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (677), l'Espagne (608), l'Italie (581), le Pérou (571) et la Suède (567). Alors que certains baissent la garde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les jeunes "ne sont pas invincibles" et doivent prendre "les mêmes précautions que le reste de la population (...)".

Pluie de mauvais résultats

Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a perdu 18,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, Total 8,4 milliards de dollars, ENI 4,4 milliards d'euros, Air France-KLM 2,6 milliards d'euros. D'autres entreprises ont annoncé des pertes sur l'ensemble du 1er semestre: l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn (3,7 milliards d'euros), les constructeurs d'avions Boeing (2,4 milliards de dollars) et Airbus (1,9 milliard d'euros), le géant allemand de l'automobile Volkswagen (1,4 milliard d'euros avant impôts). Le voyagiste TUI a annoncé la fermeture de 166 agences au Royaume-Uni et en Irlande, soit un tiers de son réseau.

Hong Kong rouvre les restaurants le midi

Face au tollé, les autorités hongkongaises ont renoncé à imposer la fermeture des restaurants le midi pour lutter contre le coronavirus. Le Japon va lever sous conditions à partir du 5 août l'interdiction d'accès à son territoire pour ses résidents étrangers. Le Brésil a rouvert ses frontières aux étrangers arrivant par voie aérienne, pour relancer l'industrie touristique. Les petits Ecossais reprendront le chemin de l'école à partir du 11 août, pour la première fois depuis cinq mois. Au Portugal, les quelque 700.000 habitants de 19 quartiers du nord de Lisbonne, qui avaient été à nouveau confinés le 1er juillet, peuvent désormais sortir sans justification, grâce à une baisse du nombre de nouveaux cas.

Télétravail jusqu'au Nouvel An

La Suède a appelé jeudi, alors qu'elle a passé le cap des 80.000 cas, à travailler à domicile au moins jusqu'au Nouvel An. Les autorités vietnamiennes organisent un dépistage massif sur 21.000 habitants de Hanoï qui ont récemment séjourné dans la ville touristique de Da Nang, où ont été signalés les premiers cas de coronavirus dans le pays depuis plus de trois mois. Confrontée à un rebond des contaminations, l'Islande a décidé de restreindre certains rassemblements, après trois mois d'assouplissement progressif des mesures anti-Covid-19. Aux Pays-Bas, Amsterdam et Rotterdam imposent le port du masque dans les lieux les plus fréquentés.