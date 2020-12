Coronavirus - BILAN MONDIAL: nos voisins durcissent les mesures, les USA battent à nouveau des records

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

France : couvre-feu dès 20h

La France sort prudemment d'un deuxième confinement mais en ajoutant une nouvelle restriction sanitaire. Un couvre-feu nocturne est entré en vigueur tous les soirs à 20H00, y compris le 31 décembre (mais pas le 24), et les lieux culturels resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier.

Allemagne: le nombre de cas double en un seul jour

En Allemagne, où un nouveau confinement a débuté mercredi, pas moins de 27.728 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit presque le double des 14.432 cas enregistrés la veille, a fait savoir mercredi l'Institut Robert Koch (RKI), l'équivalent de Sciensano en Belgique. Le nombre de décès a atteint un nouveau sommet, avec près de 952 décès en une seule période de 24 heures. Les magasins non essentiels resteront fermés jusqu'au 10 janvier. Les écoles seront également fermées.

Royaume-Uni : 3ème fermeture de l’horeca

Pubs, hôtels, restaurants et lieux culturels de Londres sont contraints mercredi de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, la capitale britannique et certaines régions du sud de l'Angleterre basculant sous le plus haut niveau d'alerte et de restrictions. Selon les médias britanniques, 34 millions d'habitants en Angleterre sont désormais en zone d'alerte "très élevée", soit 61% de la population anglaise. Les salariés qui le peuvent doivent travailler à domicile et la population doit éviter les trajets non essentiels. Les interactions sociales sont limitées, avec l'interdiction de se mélanger avec des personnes faisant partie d'un autre foyer excepté dans certains endroits ouverts comme les parcs. Établissements scolaires, magasins, salons de beauté et de coiffure peuvent rester ouverts, ainsi que les salles de sports mais sans cours collectifs.

Pour les fêtes, les autorités britanniques ont cependant décidé d'autoriser trois foyers différents à se rencontrer à l'intérieur pendant cinq jours, du 23 au 27 décembre, levant provisoirement les restrictions qui s'appliquent dans la majeure partie du pays. Une décision qui fait craindre le pire aux secteur de la santé.

Danemark : semi-confinement élargi

Les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels), dont les plus grandes agglomérations, s'étendent mercredi à l'ensemble du pays. Les autorités ont enregistré mardi un nombre de cas record en 24H dans le royaume de 5,8 millions d'habitants, qui dépasse désormais les 116.000 cas.

USA : nouveau record de près de 250.000 cas en 24H

Les Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plus d'un mois, a déploré 2.706 morts de la maladie. Le nombre de personnes hospitalisées est aussi à un plus haut depuis le début de la pandémie, avec 113.000 patients occupant des lits pour cause de Covid-19, selon les données actualisées mardi du ministère américain de la Santé. La Californie est notamment confrontée à une pénurie de lits en soins intensifs. Moins de 100 étaient encore libres mardi dans le comté de Los Angeles, qui compte dix millions d'habitants.

USA: 1er test à domicile sans ordonnance

L'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé mardi qu'elle autorisait la commercialisation aux Etats-Unis du premier test Covid-19 à domicile et sans ordonnance. Le test pourra indiquer la présence du virus en 20 minutes et sera vendu au prix de 30 dollars.

Canada : reconfinement partiel au Québec

Le Premier ministre du Québec François Legault a annoncé mardi une série de nouvelles restrictions comprenant la fermeture des commerces non-essentiels du 25 décembre au 11 janvier et le télétravail obligatoire dès jeudi, afin d'enrayer la seconde vague de coronavirus.

Brésil : 16 mois pour vacciner sa population

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé vouloir vacciner "la population en général" dans les 16 mois suivant l'approbation d'un vaccin, selon le plan national d'immunisation dévoilé mardi. Le Brésil vise l'immunisation d'au moins 70% de la population, soit près de 150 millions de personnes.

Vaccin Pfizer-BioNTech: décision européenne le 21 décembre

"Avant Noël": sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments se penchera finalement le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l'année.

La campagne de vaccination sera lancée le même jour dans tous les pays européens, a-t-on appris auprès de l'entourage du président français Emmanuel Macron.

Chiffres mondiaux

La pandémie a fait au moins 1.621.397 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée. Plus de 72,7 millions de cas ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 303.292 décès, suivis par le Brésil (182.799), l'Inde (143.709), le Mexique (114.298) et l'Italie (65.011).