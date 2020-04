Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Espagne passe la barre des 20.000 morts

Depuis son apparition fin 2019 à Wuhan, métropole du centre du pays, le coronavirus a infecté au moins 2,2 millions de personnes à travers le monde, conduit au confinement inédit d'au moins 4,5 milliards de personnes et mis au chômage partiel ou total des dizaines de millions d'entre elles, 22 millions rien qu'aux Etats-Unis.

AMÉRIQUES

Le président américain Donald Trump s'attend à ce que le nombre de décès en raison du nouveau coronavirus aux Etats-Unis soit compris entre 60.000 et 65.000, a-t-il indiqué en conférence de presse vendredi. Les dernières prévisions tablaient sur au moins 100.000 morts.



"Je pense que nous pourrons rester sous les 100.000", a-t-il dit. "A ce moment, nous nous dirigeons vers un bilan de 60.000 morts, peut-être 65.000." Près de 700.000 personnes ont été officiellement enregistrées comme contaminées et environ 37.000 personnes sont déjà décédées, dont un peu plus de 17.000 dans l'Etat de New York.

EUROPE

> Espagne

Le nombre de morts du nouveau coronavirus a dépassé la barre des 20.000 en Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé samedi le ministère de la Santé.



Depuis le début de l'épidémie, 20.043 personnes ont succombé à la maladie. En 24 heures, le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse par rapport aux 585 notifiés vendredi. Le nombre de cas confirmés s'élève au total à 191.726, après un ralentissement de la progression ces derniers jours, tandis que le nombre de personnes guéries s'élève à près de 75.000.

> Pays Bas

Le coronavirus a déjà coûté la vie à au moins 3.601 personnes aux Pays-Bas. L'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM) a enregistré 142 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.



Le nombre total de personnes testées positives au coronavirus est maintenant de 31.589 aux Pays-Bas, soit une augmentation de 1.140 par rapport à vendredi.

> Allemagne

Plus de 4.100 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Allemagne, selon une dernière mise à jour effectuée par le Robert Koch Institut (RKI).



L'Allemagne a recensé 242 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le total à 4.110 morts, précisait samedi matin le RKI. De vendredi à samedi, 3.609 cas confirmés de Covid-19 se sont ajoutés. Le nombre de personnes contaminées s'élève à 140.000.

> Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a annoncé samedi 888 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, ce qui porte à 15.464 le nombre total de victimes de cette maladie dans le pays.



Ce chiffre est en hausse par rapport aux 847 décès annoncés vendredi par le ministère de la Santé. Le nombre de personnes testées positives au coronavirus a atteint au total 114.217, en augmentation de 5.526 par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

> France

Le nombre de personnes décédées du coronavirus était de 18.681 vendredi, en prenant en compte les hôpitaux, ainsi que les Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, soit 761 personnes de plus en 24 heures.



Pour le troisième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 a baissé, de 115, pour un total de 31.190, a précisé Jérôme Salomon lors d'un point presse.

> L'Italie

Record de guérisons, nombre de patients en soins intensifs au plus bas depuis un mois, victoire sur le coronavirus en vue dans le Sud: premier pays européen frappé, l'Italie semble sortir de la phase aigüe de la pandémie. En annonçant vendredi la guérison de plus de 2.500 malades en une journée, "chiffre le plus élevé depuis le début de la crise", le patron de la protection civile italienne Angelo Borrelli n'a pas caché sa satisfaction.



Certes, il y eut encore 575 morts, ce qui porte le bilan total à près de 23.000 décès. Mais Angelo Borrelli est "certain que le nombre de décès va baisser".

AFRIQUE

La pandémie de nouveau coronavirus a fait 1.000 morts en Afrique depuis son apparition en Chine en décembre, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 20H00 GMT.





