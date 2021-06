Coronavirus - BILAN MONDIAL: un demi-million d'habitants de Sydney confinés, Israël rétablit l'obligation du port du masque

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Un demi-million d'habitants de Sydney confinés une semaine

Les principaux quartiers de Sydney, ville la plus peuplée d'Australie, devront observer un confinement dès vendredi minuit, en raison d'un foyer de coronavirus qui comporte désormais 65 cas de Covid-19, du variant Delta très contagieux.



Les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, ont annoncé vendredi ce confinement des quartiers centraux et côtiers pour le soir même, alors que le cluster est lié aux premiers cas recensés près de la populaire plage de Bondi. Les résidents de ces quartiers, soit près d'un demi-million de personnes, ne pourront quitter leur domicile que pour faire des commissions, se rendre au travail si le télétravail n'est pas possible, ou pour des raisons de santé. Les restrictions s'étaient accumulées au cours des jours passés pour Sydney et son agglomération face à l'éruption de nouveaux cas, tous en lien avec un chauffeur qui transportait des membres d'équipage de compagnies aériennes depuis l'aéroport vers les hôtels de quarantaine. Les frontières intérieures ont aussi peu à peu été fermées par les autres États pour les habitants des zones rouges englobant la métropole. La Nouvelle-Zélande voisine a aussi suspendu sa bulle de voyage vers l'État de Nouvelle-Galles du Sud, bulle qui permet d'ordinaire de se déplacer entre des destinations néo-zélandaises et australiennes sans devoir observer de quarantaine. L'Australie a été relativement épargnée par la pandémie et des confinements prolongés, à l'exception de l'État du Victoria et de sa capitale Melbourne, qui émerge tout juste d'un nouveau lockdown. L'île-continent déplore à peine 30.000 cas de coronavirus et moins de 1.000 décès depuis le début de la pandémie, dont la majorité à Melbourne. Le pays a maitrisé la pandémie grâce à une fermeture très stricte de ses frontières, mais n'est pas à l'abri de nouveaux foyers alors que le programme de vaccination y est très en retard. À peine 3% de la population adulte a à ce jour reçu les doses nécessaires à l'immunisation contre le Covid-19.

Israël rétablit l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés

Israël a annoncé vendredi rétablir l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés, après une hausse du nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.



"A cause d'une augmentation des infections, le ministère de la Santé annonce qu'à partir de midi (09H00 GMT) aujourd'hui, les masques seront requis dans tous les endroits qui ne sont pas ouverts, à l'exception du domicile", a indiqué le ministère dans un communiqué.

En manque de vaccins, l'Afrique frappée par une 3e vague "brutale"

L'Afrique, loin derrière le reste du monde dans la course à la vaccination, est frappée par une 3e vague "brutale" de coronavirus, qui met sous pression des hôpitaux en manque de moyens et déjà éprouvés.



Le continent a jusqu'ici évité les scénarios catastrophes observés au Brésil et en Inde. Avec près de 5,3 millions de cas et 139.000 décès, l'Afrique reste le continent le moins touché au monde après l'Océanie, selon un décompte AFP.



"La troisième vague s'accélère, se propage plus vite et frappe plus fort", a martelé jeudi la directrice Afrique de l'OMS, Matshidiso Moeti, selon qui "cette vague risque d'être la pire".



La résurgence du virus sur le continent coïncide avec une lassitude des mesures barrières, la propagation de variants plus contagieux et l'hiver en Afrique australe où se concentrent 40% des cas.



En Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent avec 35% des infections, les médecins sont confrontés à un afflux sans précédent de malades, présentant des symptômes grippaux ne correspondant pas forcément avec les marqueurs du Covid.