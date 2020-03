Coronavirus - BILAN MONDIAL: un record de près de 800 morts en 24H en Italie, course contre-la-montre en Espagne

Le coronavirus continue sa propagation mondiale. Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: bilan des dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'Espagne a jeté samedi de nouveaux moyens dans la bataille contre la propagation du coronavirus, qui a fait près d'un tiers de morts de plus en 24 heures, et annoncé la mobilisation de 52.000 soignants en renfort.

Trente-sept jours après le premier décès en Espagne, le nombre des morts est passé à 1.326, en progression de 32% depuis vendredi, selon le ministère de la Santé.

Un hôpital de campagne de plus de 5.000 lits est en construction à Madrid, des centaines de milliers de masques chirurgicaux sont distribués, de nouveaux hôtels médicalisés pour accueillir des malades aménagés, et des centaines de milliers de kits de laboratoire attendus, pour augmenter la capacité de tester les cas suspects.

L'Italie a enregistré samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte à 4.825 le nombre des personnes tuées par le nouveau coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile. L'Italie, où la pandémie avait fait son premier mort il y a un mois, est le pays le plus touché du monde.

La protection civile a annoncé 6.557 nouveaux cas de contamination, un autre record inquiétant, les services de santé étant submergés. La région de Milan, la Lombardie (nord), a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas. Les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des "mesures plus coercitives", d'imposer de "nouvelles restrictions", plus sévères que l'interdiction de rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 mars.

Face l'épidémie de coronavirus qui a déjà tué 562 personnes dans le pays, la France gère l'urgence: équiper ses soignants de masques et endiguer des hospitalisations toujours plus nombreuses. Mais les experts planchent aussi sur la suite: combien de temps les Français vont-ils devoir rester cloîtrés chez eux? Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi avoir saisi le conseil scientifique créé sur le Covid-19 pour se prononcer sur "la durée" et "l'étendue" nécessaires du confinement, pour l'instant décrété jusqu'à fin mars au moins.

La Finlande a annoncé samedi un premier décès lié au coronavirus, un vieil homme qui a succombé vendredi à la Covid-19.

La propagation du nouveau coronavirus s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni où il a déjà fait 177 morts. Les écoles, pubs, restaurants, théâtres, cinémas, sont fermés depuis vendredi.

En Suisse, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dénombrait, samedi en milieu de journée en Suisse, 6.113 cas d'infections déclarées au coronavirus, près de 1.300 de plus que la veille. Le nombre de décès est de 56, selon les chiffres publiés sur le site de l'office.

En Turquie, le dernier bilan officiel publié vendredi soir faisait état de 670 cas, dont neuf mortels, soit pratiquement le double du nombre de malades la veille. Vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan a exhorté ses concitoyens à "ne pas sortir pour des raisons non-essentielles".

MOYEN-ORIENT

Deux premiers cas de nouveau coronavirus ont été recensés dans la bande de Gaza, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. Il s'agit de deux hommes de 30 et 40 ans qui se trouvent dans un état stable, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé Ashraf Al-Qudra.

AMÉRIQUE

"Il s'agit d'un ennemi invisible. Mais nous serons victorieux", a déclaré le président américain au cours d'une conférence de presse à la Maison Blanche pour informer sur la pandémie, qui a causé plus de 280 décès aux Etats-Unis et touchait samedi plus 24.000 personnes.



Selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels, l'Amérique latine compte désormais 3.760 cas de contamination au Covi-19, dont 45 morts.

Le Brésil, avec ses 210 millions d'habitants, est le pays le plus touché, enregistrant 1.128 cas, dont 18 décès.

L'Argentine compte 128 cas de coronavirus et trois morts.

Le coronavirus a fait un premier décès en Colombie, où 210 personnes sont contaminées, a annoncé samedi le ministre de la Santé, Fernando Ruiz.



Il s'agit "d'un homme de 58 ans, habitant de la ville de Cartagène, chauffeur de taxi de son métier, qui ces derniers jours a transporté deux citoyens étrangers dans son véhicule", a déclaré le ministre. Ce décès s'est produit le 16 mars, mais sa cause n'a été établie que plusieurs jours plus tard, a précisé M. Ruiz. La Colombie va passer en confinement obligatoire à partir de mardi soir pour près de trois semaines, afin d'enrayer la propagation du Covid-19.

ASIE

L'inquiétude sur leur sort s'est renforcée depuis la propagation du Covid-19 en Iran, un des pays les plus touchés au monde avec un bilan de 1.556 morts samedi. L'épidémie est particulièrement redoutée en milieu carcéral.

AFRIQUE

La crainte d'une propagation rapide de l'épidémie de coronavirus en Afrique subsaharienne s'est faite encore un peu plus vive vendredi, notamment en Afrique du Sud où le nombre d'infections a franchi la barre des 200.

Plus de 500 contaminations et deux morts, dont un vendredi au Gabon, ont à ce jour été rapportés, selon les autorités.

L'île de Madagascar a annoncé vendredi ses trois premiers cas, toutes des personnes ayant récemment voyagé en France. Et le Zimbabwe a fait état vendredi d'un premier cas de contamination, celui d'un homme rentré récemment de Grande-Bretagne.



La République démocratique du Congo a fait état samedi d'un premier décès lié au coronavirus à Kinshasa, le troisième en Afrique subsaharienne, ainsi que de cinq nouveaux cas confirmés, soit 23 au total depuis l'annonce d'un premier cas le 10 mars.