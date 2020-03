Coronavirus - BILAN MONDIAL: un tiers de l'humanité est désormais confinée, plus de 18.000 morts au total

Plus d'un tiers de l'humanité est contrainte de rester chez elle mercredi après la décision de l'Inde de confiner ses 1,3 milliard d'habitants face au coronavirus qui sème le chaos à travers le monde, mais les dirigeants des Etats-Unis et du Brésil s'efforcent au contraire de minimiser.

La pandémie de Covid-19 a déjà fait au moins 18.259 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'Agence France Presse à partir de sources officielles mardi soir. Plus de 404.020 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 175 pays et territoires. Dans les pays les plus touchés en Europe (l'Italie, 6.820 morts pour 69.176 cas et l'Espagne, 2.696 sur 39.673 cas, ndlr), les hôpitaux sont au bord de l'effondrement, les personnels de santé exténués et exposés à la contagion par manque de masques et de matériel adapté, et les victimes inhumées ou incinérées à la hâte. La Chine compte désormais 81.171 cas, dont 3.277 décès et 73.159 guérisons.

Avec le confinement de l'Inde, ce sont 2,6 milliards de personnes désormais appelées à se cloîtrer chez elles, selon un comptage réalisé à partir d'une base de données de l'Agence France Presse. Cela représente plus d'un tiers de la population mondiale, évaluée par l'ONU à 7,8 milliards de personnes en 2020.

EUROPE

Selon bilan établi mardi soir, l'Europe compte 11.921 décès pour 212.842 cas.

En Italie, le bilan quotidien reste cauchemardesque: encore 743 morts mardi. Mais une décrue du nombre de contaminations suscite de timides espoirs chez les scientifiques, qui y voient l'efficacité des mesures draconiennes de confinement prises dans ce pays.

En France, les victimes du coronavirus s'élèvent à 1.100 personnes pour 22.302. Le conseil scientifique mis en place par l'exécutif a jugé "indispensable" de prolonger le confinement, "pour au moins six semaines à compter de sa mise en place" le 17 mars. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé.

L'Espagne (2e pays européen le plus touché derrière l'Italie, ndlr) a enregistré un nouveau record de morts dus au coronavirus en 24 heures avec 514 décès supplémentaires entre lundi et mardi, ce qui porte le bilan total à 2.696 (sur 39.673 cas), a annoncé le ministère de la Santé. (En savoir plus sur le coronavirus en Espagne)

Le Royaume-Uni s'est à son tour résolu à décréter un confinement de la population pour au moins trois semaines afin de freiner la propagation de plus en plus rapide de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de 300 morts dans le pays. Désormais, les Britanniques ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des cas très limités comme faire ses courses "aussi peu souvent que possible", aller travailler "quand c'est absolument nécessaire", se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour, a précisé le chef du gouvernement conservateur lors d'une adresse à la nation.

Aux Pays-Bas, 63 personnes sont décédées du Covid-19 en une journée, portant le nombre de morts à 276 dans le pays, annonce mardi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement. Les victimes ont entre 55 et 97 ans. De plus, 811 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en 24 heures, portant à 5.560 le nombre de cas confirmés. Parmi eux, 1.495 personnes ont été ou sont hospitalisées.

L'Islande annonce son premier décès lié au coronavirus.

La Grèce a lancé lundi un appel aux soignants bénévoles pour combattre l'épidémie du coronavirus, qui a fait 17 morts dans le pays. "Le programme de bénévolat s'adresse à tous ceux qui peuvent offrir leurs services, comme les médecins, le personnel médical, les psychologues, les étudiants en médecine et les chercheurs en santé retraités", a précisé lundi une porte-parole du gouvernement, Aristotelia Peloni lors d'un point presse.

En Allemagne, un total de 114 personnes ont succombé à la maladie. Les rassemblements de plus de deux personnes dans l'espace public vont être interdits en Allemagne pendant "au moins deux semaines" pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé dimanche Angela Merkel. Quelque six millions de masques ont été "perdus" au Kenya, a annoncé mardi une porte-parole du ministère allemand de la Défense.

La Pologne a suivi mardi l'exemple de l'Allemagne en interdisant les rassemblements de plus de deux personnes sur la voie publique et a strictement limité les déplacements pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Selon le dernier bilan des autorités, la Russie compte 438 cas officiellement déclarés de Covid-19.

Les Chypriotes confinés jusqu'au 13 avril. Leur liberté de mouvement est fortement réduite depuis mardi en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. La population peut désormais encore sortir pour aller faire des courses, se rendre chez le médecin ou à la pharmacie ou encore promener le chien et travailler, si le télétravail n'est pas possible.

Dans les Balkans, les contaminations par le coronavirus grimpent en flèche. Et cette région pauvre d'Europe se prépare au pire avec des systèmes de santé handicapés par l'exode de ses médecins et par le manque d'équipements. Environ 2.200 contaminations et quelque 25 décès ont été recensés, selon des données officielles sous évaluées mais en nette accélération.

AMÉRIQUE

Les Etats-Unis comptent 600 morts du coronavirus pour 49.768 cas. L'Organisation mondiale de la santé a averti que les Etats-Unis pourraient bientôt dépasser l'Europe en nombre de cas et devenir l'épicentre de la pandémie. Le Pentagone estime que la crise va durer "plusieurs mois", avec un retour à la normale au plus tôt en juin-juillet sur le territoire américain. L'Etat de New York observe "un doublement du nombre des cas tous les trois jours", d'après son gouverneur.

Le président américain, Donald Trump, a mis en garde contre un confinement prolongé aux Etats-Unis, qui pourrait "détruire" le pays. "On risque de perdre plus de personnes en plongeant le pays dans une récession grave ou une dépression", a-t-il estimé, en espérant "pouvoir rouvrir" le pays "d'ici Pâques".

Au Brésil, où l'on recense 2.201 cas de Covid-19 et 46 décès, les déficiences du système de soins, la pauvreté et l'insalubrité dans lesquelles vit une grande partie de la population menacent d'aggraver l'épidémie dans la première économie d'Amérique latine. Mais le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a comparé les mesures de confinement et de fermeture des commerces et services publics prises par plusieurs Etats et municipalités à une politique de la "terre brûlée". "Nous devons maintenir les emplois et préserver l'approvisionnement des familles", a-t-il affirmé dans un discours à la nation. "Le groupe à risques, c'est celui des personnes de plus de 60 ans. Alors pourquoi fermer les écoles?" s'est-il interrogé.?

Cuba a mis en quarantaine tous les touristes encore sur l'île.

Le Panama entre "en quarantaine totale et obligatoire" mercredi matin, a annoncé le président Laurentino Cortizo. "A partir de 05h01 (10h01 GMT) du matin mercredi 25 mars, je déclare indéfiniment la quarantaine totale et obligatoire sur le territoire national, avec des exceptions", a tweeté le chef de l'Etat de ce petit pays d'Amérique centrale.

L'Uruguay a fermé ses frontières aux étrangers, hormis certaines exceptions, et en a interdit les sorties pour faire du tourisme, ont annoncé mardi les autorités du petit pays sud-américain.

ASIE

Selon un bilan établi mardi soir, l'Asie compte 3.573 décès pour 98.895 cas. L'une des nouvelles mesures les plus impressionnantes provient d'Inde. Le deuxième pays le plus peuplé du monde derrière la Chine, a ordonné à son tour le confinement de ses 1,3 milliard d'habitants à partir de mercredi. "Souvenez-vous que même un seul pas hors de chez vous peut ramener le grave maladie du coronavirus dans votre foyer", a averti dans un discours à la nation le Premier ministre, Narendra Modi, dont le pays recense 519 cas de Covid-19, dont 10 morts.

Après des semaines de tergiversations au Japon, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à 2021. Une décision accueillie avec soulagement partout dans le monde.

La Chine a levé mercredi les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 18.000 morts dans le monde depuis décembre. Aucun cas de contamination locale n'a été détecté en 24 heures dans le pays, mais 47 cas "importés" de l'étranger ont été identifiés sur cette période, ont indiqué les autorités sanitaires nationales.

L'Iran compte 1.934 morts pour 24.811 cas.

Le nombre de décès dus au Covid-19 s'élève désormais à 37 en Turquie.

AFRIQUE

L'Afrique a été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie: 2.137 cas, dont 62 morts, contre plus de 404.000 cas de contamination et plus de 18.000 décès au total sur la planète. Mais la faiblesse des systèmes de santé des pays africains suscite de vives craintes.

Tout le continent était en deuil mardi après la disparition de Manu Dibango, saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz, décédé en France à 86 ans des suites du coronavirus.

Des couvre-feux existent, notamment en Mauritanie, en Egypte et au Gabon. Dans l'Est, les cas ont doublé au Rwanda (36) et le Soudan du Sud a annoncé la fermeture de ses frontières, sauf pour le ravitaillement en vivres et en carburant. Le Cap-Vert et le Niger ont annoncé mardi leurs premiers décès, après le Zimbabwe et le Nigeria (pays le plus peuplé d'Afrique) lundi. En ce qui concerne le Cap-Vert, la victime est un touriste Britannique de 62 ans qui séjournait sur l'île de Boavista, haut lieu touristique de cet archipel situé au large du Sénégal.

L'état d'urgence est activé en Namibie depuis une semaine.

Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont passés sous le régime de l'état d'urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne. La Côte d'Ivoire, qui n'avait pas donné de bilan officiel depuis dimanche, a enregistré 48 nouveaux cas pour un total de 73, a affirmé mardi un porte-parole du ministère de la Santé à l'AFP.

En Afrique du Sud, le nombre de contaminations a effectué mercredi un nouveau bond, avec 709 cas contre 554 la veille, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize. "Le nombre a augmenté depuis hier, nous en sommes maintenant à 709 cas", a déclaré M. Mkhize lors d'un entretien accordé à la télévision publique SABC. Aucun mort n'a pour l'heure été constaté, mais deux personnes étaient toujours hospitalisées en soins intensifs, selon le ministre.

Le confinement concerne aussi le Rwanda, l'île Maurice ou encore les deux plus grandes villes de Madagascar, la Tunisie et l'Algérie. Lubumbashi, capitale économique de République démocratique du Congo, est en confinement pour 48h depuis lundi.

L'état d'urgence est activé en Namibie depuis une semaine.

Au Cameroun, le premier décès d'un patient atteint du nouveau coronavirus a été enregistré mardi, a annoncé le ministre camerounais de la Santé, précisant que le malade était arrivé d'Italie "déjà très affecté par la maladie". L'homme avait été détecté positif au virus le 14 mars, dix jours après son retour d'Italie, et était alors le troisième cas de coronavirus au Cameroun.

Un premier cas de contamination a été enregistré en Libye, ont annoncé mardi soir les autorités libyennes qui avaient déjà pris des mesures pour empêcher la propagation de l'épidémie dans ce pays en guerre.

