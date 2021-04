Coronavirus - BILAN MONDIAL: Washington prolonge la pause pour Johnson&Johnson, l'Union Européenne accélère avec Pfizer

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 2.961.387 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 564.280 décès, suivis par le Brésil (361.884), le Mexique (210.294), l'Inde (172.085) et le Royaume-Uni (127.123).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

La pause dans l'administration de Johnson&Johnson prolongée aux Etats-Unis



La pause dans l'administration du vaccin Johnson &Johnson aux Etats-Unis est prolongée d'au moins une semaine, un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins.



La Belgique reporte l'administration du vaccin Johnson &Johnson



La Belgique a décidé de reporter l'administration des doses du vaccin Johnson & Johnson qui devait commencer vendredi, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires dans un communiqué.



France: Johnson &Johnson aux plus de 55 ans



Le vaccin Johnson &Johnson sera administré en France aux personnes âgées de plus de 55 ans, comme c'est déjà le cas pour celui d'AstraZeneca en lequel le gouvernement a dit garder sa "confiance".



Pfizer-BioNTech augmente ses livraisons à l'UE



Les laboratoires BioNTech et Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin à l'UE au deuxième trimestre, pour atteindre 250 millions de doses sur la période, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



Moscou annonce le début de la production du vaccin Spoutnik V en Serbie



La Russie a annoncé mercredi le lancement de la production de son principal vaccin contre le Covid-19 en Serbie, le premier pays européen à fabriquer le Spoutnik V après la Russie et le Bélarus.



Le ministre serbe en charge de l'Innovation, Nenad Popovic, a annoncé sur Twitter que la production en Serbie commencerait le 20 mai.



Un forfait psy pour les enfants en détresse en France



Face à une montée de la détresse due à la crise du Covid-19 chez les enfants et les adolescents, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mise en place d'un forfait de prise en charge de dix séances de psychologue.



Le Danemark abandonne AstraZeneca



Le Danemark est devenu le premier pays européen à annoncer l'abandon du vaccin d'AstraZeneca, justifiant ce choix radical par les effets secondaires "rares" mais "graves", malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.



1,5 million de Brésiliens en retard pour la 2e dose



Environ 1,5 million de personnes ayant reçu la première dose d'un vaccin contre le Covid-19 au Brésil ne se sont pas présentées à la date prévue pour se faire injecter la seconde, a annoncé le ministère de la Santé.



Allègements de restrictions



Le Danemark va progressivement assouplir, entre le 21 avril et la fin juin, les règles liées aux déplacements à l'étranger.



La Belgique, où franchir les frontières pour tout motif non essentiel était interdit depuis fin janvier, rétablit cette possibilité à partir de lundi.



Les cafés et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses le 8 mai en limitant le nombre de consommateurs par table, selon une source gouvernementale.



La Suisse va rouvrir lundi ses terrasses de restaurant, ses cinémas ou ses salles de sport. Et Israël a annoncé le retour à partir du 23 mai des premiers touristes.



Ramadan: l'OMS "inquiète"



L'Organisation mondiale de la santé s'est dite "inquiète" d'une possible aggravation de la pandémie durant les célébrations du ramadan en Afrique du Nord et au grand Moyen-Orient.



Le nombre de cas a augmenté de 22% et le nombre de décès de 17% "la semaine dernière par rapport à la semaine précédente" dans la région, a dit le directeur du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.