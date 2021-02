Coronavirus - BILAN MONDIAL: des "vaccinations VIP" dénoncées en Argentine, un nouveau vaccin autorisé aux Etats-Unis

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Feu vert américain au vaccin de Johnson & Johnson



Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).



Et mise en garde de Joe Biden



Le président américain Joe Biden a salué samedi l'approbation aux Etats-Unis d'un troisième vaccin contre le Covid-19, celui de Johnson & Johnson, mais a appelé à ne pas "baisser la garde" contre la pandémie qui a fait plus de 500.000 morts dans le pays.



Des "vaccinations VIP" dénoncées en Argentine



"Rendez-moi mon vaccin", "Cessez de gaspiller notre argent": plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Argentine, pour protester contre les "vaccinations VIP", un scandale qui a coûté son poste au ministre de la Santé.



Premier feu vert au plan de relance US



La Chambre américaine des représentants a approuvé samedi le vaste plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par le président Joe Biden.



Restrictions en Finlande



Le gouvernement finlandais a dit samedi envisager l'introduction de couvre-feux en cas de nouvelle dégradation de l'épidémie de coronavirus, ainsi que le report d'élections locales prévues en avril.



Week-end localement confiné en France



En France, où un couvre-feu national à 18H00 est toujours en vigueur, une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (Sud-Est) et l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du Nord, sont confinés ce week-end et le seront le suivant.



2e livraison de vaccins en Afrique du sud



L'Afrique du Sud a reçu une deuxième livraison de vaccins Johnson & Johnson, a annoncé le gouvernement, alors que le pays le plus touché par le virus en Afrique s'efforce d'accélérer sa campagne de vaccination.



Auckland se reconfine dimanche



Auckland, la principale ville de Nouvelle-Zélande (1,7 million d'habitants), va se reconfiner dimanche pour au moins sept jours après la découverte de nouveaux cas.

... et confinement partiel en République tchèque



Le gouvernement tchèque va imposer à la population à partir du 1er mars une interdiction de se déplacer en dehors des départements de ses lieux de résidence, le taux de contamination en République tchèque étant le plus élevé du monde lors des deux semaines écoulées.



Envoi d'oxygène au Pérou



Une première cargaison d'oxygène à usage médical a été envoyée par le Chili à son voisin du Pérou, où la demande pour ce gaz a augmenté de 200% depuis le début de la deuxième vague, à l'image de plusieurs pays d'Amérique latine.



Le manque d'oxygène médical touche notamment le Brésil, la Colombie et l'Argentine.



Un basketteur de la NBA traité de "coronavirus"



Le joueur de basket américain né de parents taïwanais, Jeremy Lin, a annoncé samedi qu'il n'allait pas dénoncer la personne qui l'aurait traité de "coronavirus" au cours d'un match de G League, le championnat de développement de la NBA, un jour après que celle-ci a lancé une enquête sur le sujet.



Plus de 2,5 millions de morts



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.518.080 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.



Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 511.983 décès, suivis par le Brésil (254.221), le Mexique (184.474), l'Inde (156.938) et le Royaume-Uni (122.415).



Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.