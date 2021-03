Coronavirus - Canada: décision imminente sur le vaccin de Johnson & Johnson

(Belga) Le Canada annoncera d'ici environ une semaine s'il donne son feu vert au déploiement d'un quatrième vaccin contre le Covid-19, celui du groupe américain Johnson & Johnson, a indiqué jeudi une haute responsable du ministère de la Santé.

"L'examen de la demande de Johnson & Johnson se déroule très bien, ça progresse et nous nous attendons à ce qu'il soit complété et qu'il y ait une décision dans les prochains jours. Je dirais d'ici environ les sept prochains jours", a dit Supriya Sharma, principale conseillère médicale du ministère, lors d'une conférence de presse. Le Canada a pré-commandé jusqu'à 38 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson, soit un nombre équivalant à la population totale du pays. Ce vaccin présente deux avantages importants en matière logistique: il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Les trois vaccins autorisés à ce jour au Canada sont ceux d'AstraZeneca, de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Le vaccin de Johnson & Johnson a obtenu samedi aux Etats-Unis une autorisation d'utilisation en urgence pour les adultes de 18 ans et plus. Ses essais cliniques ont montré une efficacité de 72% contre la maladie aux Etats-Unis, et même de 85,9% contre les formes graves du Covid-19. L'Agence européenne des médicaments a annoncé de son côté qu'elle se réunirait le 11 mars pour décider de son déploiement au sein de l'Union européenne. (Belga)