Coronavirus: 15 Belges sur 118 mis en quarantaine à Tenerife peuvent quitter leur hôtel

Quinze Belges asymptomatiques ont été autorisés à quitter l'hôtel où ils sont confinés depuis mardi, sur l'île espagnole de Tenerife, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont indiqué jeudi les Affaires étrangères.

Selon ces dernières, en contact étroit avec les autorités espagnoles, 130 touristes, dont 15 Belges, pourront rentrer chez eux plus tôt que prévu. Ils étaient censés rester confinés 14 jours mais "ne montrent pas de symptômes", a précisé Karl Lagatie, porte-parole des Affaires étrangères. Plus de 700 touristes séjournent à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife, dont 118 Belges. L'établissement a été placé en quarantaine mardi après que quatre Italiens ont été testés positifs au virus Covid-19.

Des Allemands demandent leur évacuation

La situation à l'hôtel de Tenerife, qui est en quarantaine en raison d'infections au coronavirus, se détériore. "En termes d'approvisionnement et de conditions d'hygiène, la situation sur place est dramatique", peut-on lire jeudi dans une lettre adressée par des vacanciers allemands à leur ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas.



Les autorités espagnoles semblent incapables de faire face à la situation compte tenu des ressources médicales limitées sur l'île des Canaries. "En raison du manque de protection contre les infections que nous constatons malheureusement ici, une évacuation rapide vers l'Allemagne est nécessaire", indique la lettre. Mardi, un touriste du nord de l'Italie a été testé positif au virus Covid-19 à l'hôtel. Sa compagne et deux autres Italiens ont également été infectés. Ils sont traités à l'hôpital. Après qu'un millier de touristes, dont des Belges, aient dû rester dans leur chambre pendant deux jours, ils ont été autorisés à se déplacer à nouveau dans l'hôtel et à utiliser la piscine ce jeudi. La direction de l'hôtel a également indiqué la fin des tests sur les clients et les membres du personnel de l'hôtel. Un vacancier allemand a déclaré que de nombreux touristes craignent que de nouveaux cas soient découverts et que la quarantaine puisse durer très longtemps. "Les conditions d'hygiène sont un désastre. C'est un risque énorme pour tout le monde ici", a déclaré Lars Winkler. "De plus, personne ne nous informe sur la suite des évènements."

Selon un porte-parole du gouvernement à Madrid, les différents consulats sont consultés au sujet d'un potentiel retour de l'intégralité des vacanciers étrangers. Ces derniers pourront rentrer chez eux s'ils ne présentent aucun symptôme de maladie et si leur pays d'origine dispose de ressources de contrôle suffisantes pour évaluer leur état de santé.