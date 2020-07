Coronavirus: ces endroits du monde où les gouvernements reconfinent

Face à un rebond des contaminations par le coronavirus, les autorités ont décidé dans plusieurs pays de réintroduire des mesures de confinement.



Tour d'horizon, non exhaustif, des reconfinements et durcissement des restrictions:



EUROPE



- ESPAGNE: Le gouvernement régional de Catalogne (nord-est) a ordonné le 12 juillet le confinement à leur domicile de 200.000 habitants de Lérida et des communes alentours, suscitant un bras de fer avec la justice qui a jugé cette décision "contraire au droit".



- PORTUGAL: Dans la région de Lisbonne, nouveau confinement à domicile depuis le 1er juillet pour 700.000 habitants d'une vingtaine de quartiers, pour au moins deux semaines.



- GRANDE-BRETAGNE: Le 29 juin, le gouvernement britannique a reconfiné la ville de Leicester (centre de l'Angleterre), avec fermeture des magasins non essentiels. Le port du masque sera obligatoire dans tous les magasins en Angleterre à compter du 24 juillet.



ASIE



- INDE: L'Etat du Bihar (nord) reconfine à partir du 16 juillet pour deux semaines ses 125 millions d'habitants. Dans le sud, les 13 millions d'habitants de la mégapole de Bangalore et de sa région sont reconfiné depuis mardi pour 10 jours.



- PHILIPPINES: Six semaines après la fin du confinement, environ 250.000 habitants de Manille vont à nouveau être confinés pour deux semaines.



- AZERBAIDJAN: Reconfinement strict à partir du 22 juin jusqu'au 1er août.



- OUZBEKISTAN: Nouveau confinement depuis le 10 juillet. Les restaurants, salles de sports, piscines et commerces non alimentaires sont fermés jusqu'au 1er août.



AMERIQUES



ETATS-UNIS: L'Etat de Californie a durci lundi les restrictions pour les commerces, généralisant notamment la fermeture des bars, salles de restaurants, cinémas et zoos à tout le territoire.



- ARGENTINE: Mesures de confinement durcies à Buenos Aires et sa périphérie du 1er au 17 juillet.



- COLOMBIE: Bogota, principal foyer de la pandémie en Colombie, a renforcé depuis lundi le confinement, avec des "quarantaines strictes" par zones. 2,5 millions de personnes resteront chez elles à tour de rôle.



- GUYANE: Dans ce territoire français de 300.000 habitants en Amérique du Sud, des mesures de reconfinement de certains quartiers et communes ont été mises en place depuis juin et un couvre-feu est en vigueur.



AFRIQUE



- ALGERIE: Les autorités ont ordonné le 9 juillet le reconfinement de deux communes à la frontière avec la Tunisie, de 10 communes de Tipasa (nord) et le confinement de toutes les communes de la préfecture de Ouargla (sud). Ces mesures surviennent deux jours après une décision similaire concernant 18 communes de Sétif (est).



- MAROC: La ville de Tanger, métropole d'environ un million d'habitants dans le nord du Maroc, est reconfinée depuis lundi.



- MADAGASCAR : la capitale Antananarivo est à nouveau placée en confinement depuis le 5 juillet. La région d'Analamanga (dont fait partie la capitale) est fermée à toute circulation jusqu'au 20 juillet. Seule une personne par foyer a le droit de sortir.



- AFRIQUE DU SUD: Un couvre-feu de 21H00 à 04H00 est de nouveau en vigueur dans le pays depuis lundi.



MOYEN-ORIENT





- CISJORDANIE: L'Autorité palestinienne a prolongé dimanche le bouclage de la Cisjordanie occupée décidé le 3 juillet, ajoutant la mise en place d'un couvre-feu.



- ISRAEL: De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur le 7 juillet, telles la fermeture des bars et des salles de sport ou la limitation du nombre de personnes dans les lieux publics. Certaines villes et quartiers considérés comme des foyers d'infection font l'objet de mesures de restrictions plus strictes.



OCEANIE



- AUSTRALIE: Cinq millions de personnes sont à nouveau confinées chez elle depuis le 9 juillet et pour six semaines à Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie.



L'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a fermé toutes ses frontières afin de préserver le reste de l'Australie, qui jusqu'à présent a réussi à maîtriser l'épidémie de Covid-19.