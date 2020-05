Coronavirus - Chili: confinement total de la capitale Santiago

(Belga) La mise en confinement total de la population de la capitale du Chili Santiago a été ordonnée mercredi par le gouvernement, après une augmentation de 60% des cas de Covid-19 en 24 heures.

"La mesure la plus sévère que je doive annoncer, c'est la mise en quarantaine totale" des sept millions d'habitants de cette agglomération où ont été recensés 80% des 34.000 cas de contamination au total enregistrés au Chili, un pays de 18 millions d'âmes, a déclaré le ministre de la Santé Jaime Manalich. Il a expliqué que cette mesure, notamment mise en oeuvre dans plusieurs quartiers où le confinement avait auparavant été levé, était rendue nécessaire par la découverte de de 2.260 nouveaux cas, dont 12 mortels, ces dernières 24 heures. Jaime Manalich a par ailleurs annoncé le confinement obligatoire des personnes de plus de 75 ans dans les villes septentrionales d'Iquique et d'Alto Hospicio. Le Chili a jusqu'à présent opté pour une stratégie de confinement sélectif face à la pandémie, le limitant aux zones les plus touchées. C'est aussi le pays d'Amérique latine ayant fait subir le plus de tests - 14.000 par jour et environ 200.000 au total - à sa population pour détecter les personnes atteintes par le nouveau coronavirus. (Belga)