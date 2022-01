Coronavirus - Chine: 14 millions de personnes testées à Tianjin

(Belga) La ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, a conseillé dimanche à ses quelque 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elle procédait à des tests massifs de Covid après une série de cas récents, dont plusieurs liés au variant Omicron du coronavirus, ont rapporté les médias d'Etat.

Tianjin, grande ville portuaire à environ 150 km au sud-est de Pékin, est devenue une nouvelle zone de préoccupation après que plus de 20 cas de Covid y ont été signalés ces derniers jours, la plupart importés de l'étranger, selon la Commission nationale de la santé. Il y a notamment au moins deux cas du variant Omicron, ainsi que de 15 infections dans des écoles, selon plusieurs médias d'État. Tianjin a lancé une campagne de tests massive tôt dimanche, conseillant aux habitants de rester chez eux ou à proximité afin d'être disponibles pour le dépistage communautaire. Jusqu'à présent aucun confinement plus important n'a cependant été ordonné. Les autorités chinoises ont déjà dû faire face à une épidémie plus importante dans la ville de Xi'an, dans le nord-ouest du pays, qui a suscité une remise en question de la politique de tolérance zéro du pays, qui prévoit des mesures de confinement strictes et des tests de masse immédiats pour endiguer les épidémies. La ville de 13 millions d'habitants, célèbre pour son armée de guerriers en terre cuite, a été confinée le mois dernier. Le nombre de nouveaux cas y a ralenti ces derniers jours. Selon les chiffres officiels, le pays n'a enregistré que 100.000 cas, dont 4.636 mortels, depuis le début de l'épidémie. (Belga)