Coronavirus - Chine: Un directeur d'hôpital à Wuhan succombe au virus Covid-19

Un directeur d'hôpital dans la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus, est décédé de la maladie lundi, a fait par le média d'Etat chinois, China News Service.

Liu Zhiming, le directeur de l'hôpital Wuchang, est décédé d'une infection au virus Covid-19, qui a touché 72.000 personnes désormais en Chine, a informé China News Service sur le site de microblogging Weibo. Le message a toutefois été effacé peu de temps après, relève l'agence de presse dpa. Son décès s'inscrit dans un vague d'infection touchant aussi le personnel médical en Chine. 1.700 employés dans le secteur ont été infectés et six d'entre eux ont succombé à la maladie. Au cours des dernières 24 heures, les autorités médicales chinoises ont relevé 1.886 nouveaux cas et 97 décès. Toutefois, le nombre d'infections et de morts semble légèrement ralentir par rapport aux derniers jours.