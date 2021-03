Coronavirus - Confinement d'un mois en Estonie

(Belga) L'Estonie a décrété un confinement d'un mois à partir de jeudi, au vu de l'évolution dramatique des chiffres de l'épidémie de Covid-19. Le variant britannique du coronavirus s'est rapidement répandu dans l'Etat balte.

A partir de jeudi, les écoles du pays dispenseront des cours à distance. Les commerces et restaurants devront rester portes closes, à l'exception des magasins alimentaires. Le sport en intérieur sera aussi interdit. "La situation avec le Covid-19 en Estonie est critique. Cela doit être rapidement pris en charge. Nous avons donc décidé de confiner le pays autant que possible", a déclaré la Première ministre Kaja Kallas lundi soir. L'objectif du confinement est de réduire autant que possible les contacts et donc de freiner la propagation du virus. L'arrivée du variant britannique a déclenché cette réponse. La Première ministre, estime qu'il est responsable de 98% de tous les cas détectés. Le pays balte d'une population de 1,9 million d'habitants connait un des taux d'infection les plus élevés d'Europe, avec plus de 1.000 nouvelles infections journalières. (Belga)