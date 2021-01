Coronavirus - Confinement dès vendredi en Israël

(Belga) Un confinement entrera en application en Israël à partir de jeudi soir minuit pour au moins deux semaines afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a fait savoir Benjamin Netanyahu mardi.

Le variant britannique du virus a été découvert aussi en Israël et a déjà fait des victimes, selon le Premier minisre israélien. En un jour 8.311 infections ont été signalées. Seules les entreprises essentielles et les magasins pourront rester ouverts. Les écoles seront fermées à l'exception de l'enseignement spécial. Un maximum de cinq personnes pourront se rassembler. Seuls les voyages pour une raison valable seront autorisés. L'interdiction de se déplacer à plus d'un kilomètre de son domicile est prolongée. Le pays a déjà procédé à la vaccination d'1,5 millions de personne avec une première dose du vaccin contre le Covid-19 (Pfizer/BioNTech). Israël est en outre le troisième pays à approuver le vaccin de Moderna, après les Etats-Unis et le Canada. Le nombre de contaminations en Israël reste élevé, avec 8.000 nouveaux cas en un jour pour la première fois depuis septembre. Le taux de positivité atteint 7,6%. (Belga)