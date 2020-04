Coronavirus - Congo: confinement prolongé jusqu'au 15 mai

(Belga) Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a annoncé jeudi soir la prolongation jusqu'au 15 mai du confinement pour enrayer la propagation du coronavirus.

Le Congo-Brazzaville (environ cinq millions d'habitants, 220 cas officiellement déclarés dont neuf décès et 19 guérisons) était initialement en confinement total depuis le 31 mars et jusqu'à ce 30 avril. "Le confinement actuel s'étendra du 1er au 15 mai 2020. Durant cette période, nous évaluerons l'efficacité de sa mise en œuvre", a déclaré le président Sassou Nguesso dans un message radiotélévisé. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 mai, a-t-il ajouté. "Au cas où les résultats observés se révéleraient au fur et à mesure encourageants, le gouvernement pourrait alors étudier, au même moment, un plan de déconfinement ordonné, applicable par paliers à partir du 16 mai 2020", a-t-il ajouté. Le président a également décidé "la mise en œuvre, à grande échelle, du test de dépistage" et le "port obligatoire du masque pour toute personne présente dans les espaces publics fermés ou ouverts". (Belga)