Coronavirus - Couvre-feu nocturne décrété en République dominicaine

Le président de la République dominicaine a décrété vendredi un couvre-feu nocturne pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, dont le nombre de cas confirmés a plus que doublé en deux jours pour atteindre 72 confirmations.

"La circulation des véhicules et des personnes sera interdite de 20h00 (00h00 GMT) à 6h00 (10h00 GMT) à partir d'aujourd'hui (vendredi, ndlr) et jusqu'au vendredi 3 avril", ont indiqué les services de Danilo Medina dans un communiqué, précisant que le personnel médical et les journalistes sont, entre autres, exempts de cette mesure. Jeudi, le gouvernement du pays caribéen avait ordonné la fermeture de tous les commerces - à l'exception des supermarchés et des pharmacies - et enjoint les entreprises à mettre leurs employés en télétravail. Les frontières du pays, dont l'économie est largement dépendante du tourisme, ont également été fermées jusque début avril et toutes les liaisons aériennes ont été suspendues. Le nombre de cas confirmés de coronavirus en République dominicaine a pratiquement doublé entre mercredi et vendredi pour passer de 34 à 72. Deux décès dus au virus ont été recensés depuis que le premier cas a été détecté le 1er mars.