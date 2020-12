Coronavirus - Covid-19: nouveau très lourd bilan aux Etats-Unis, 2.900 morts en 24h

(Belga) Les Etats-Unis ont déploré jeudi 2.900 morts du coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, un nouveau très lourd bilan pour le pays confronté à une flambée de l'épidémie depuis plusieurs semaines.

Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 210.000 cas, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Plus de 107.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 dans la première puissance économique mondiale, du jamais vu depuis le début de la pandémie, selon les données du Covid Tracking Project. Les Etats-Unis enchaînent actuellement les tristes records: depuis une semaine, à l'exception du week-end, les chiffres de nouvelles contaminations quotidiennes sont supérieurs à 200.000. Et le nombre de décès quotidiens a dépassé les 2.400 sur huit des dix derniers jours, avec jusqu'à plus de 3.000 morts en une journée mercredi. Contrairement à la première vague du printemps -jamais vraiment retombée- puis au rebond enregistré cet été, la flambée actuelle concerne cette fois le pays dans son intégralité. Les Américains s'accrochent à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin, qui pourrait commencer la semaine prochaine après la recommandation jeudi par un comité d'experts indépendants d'autoriser le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech. Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de Johns Hopkins. Plus de 292.000 personnes y sont décédées des suites de la maladie. Un responsable des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Aron Hall, a toutefois estimé jeudi que le nombre réel d'infections au Covid-19 dans le pays tournait plutôt autour des 52 millions.