Coronavirus dans le MONDE: deux morts suspectes au Japon, 10 millions de vaccinés en UN jour en Inde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Enquête au Japon sur des lots Moderna contaminés



Le Japon enquête sur la mort de deux hommes de 30 et 38 ans ayant reçu des vaccins Moderna contre le coronavirus provenant de lots dont l'utilisation a été suspendue en raison d'une contamination, a annoncé samedi le ministère de la Santé.



Les deux hommes, qui ont eu de la fièvre après avoir été vaccinés, ne présentaient pas de problèmes de santé sous-jacents ou d'antécédents allergiques, a précisé le ministère.

L'Inde vaccine dix millions de personnes en un seul jour



L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants, a vacciné contre le Covid-19 dix millions de personnes en un seul jour, un chiffre record, ont annoncé samedi les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l'épidémie.



Le gouvernement indien, sous le feu des critiques après une brutale flambée de l'épidémie qui a fait plus de 200.000 morts en avril et mai, espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021, un objectif contrarié par les pénuries et les cafouillages administratifs.



Depuis le lancement de la vaccination en janvier, seulement 15% de la population a reçu les deux doses de vaccin.



Le variant Delta cause plus d'hospitalisations



Les personnes infectées par le variant Delta ont deux fois plus de risques d'être hospitalisées pour Covid-19 que celles contaminées par le variant Alpha, conclut une étude britannique publiée samedi.



On savait déjà que le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, est environ 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha, qui avait émergé au Royaume-Uni fin 2020. Mais selon l'étude, le risque d'être admis à l'hôpital est multiplié par 2,26 avec le variant Delta par rapport au variant Alpha et les patients concernés sont plus jeunes.



Ses auteurs jugent vital que la population reçoive au plus vite les deux doses de vaccination.



Polynésie: toujours plus de patients hospitalisés

Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a continué à progresser en Polynésie française, pour atteindre 412 personnes, dont 55 en réanimation, a indiqué à Papeete le ministère de la Santé local. A la date de vendredi, l'épidémie avait provoqué 385 décès dont 15 au cours des précédentes 24 heures.



Le violent pic épidémique s'explique par l'introduction du variant Delta dans une population peu vaccinée et qui souffre de nombreuses comorbidités, comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.



Manifestations anti-pass sanitaire en France



Environ 160.000 personnes, dont 14.500 à Paris, ont manifesté samedi en France contre le pass sanitaire pour le septième week-end consécutif, avec une mobilisation en baisse, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé de son côté au moins 319.290 manifestants en France, contre 357.100 le week-end précédent.



Plus de 4,48 millions de morts



La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4.486.000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 637.237 morts, devant le Brésil (579.010), l'Inde (437.370), le Mexique (257.150) et le Pérou (198.115).



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.