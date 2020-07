Coronavirus: des foyers de personnes infectées réapparaissent partout dans le monde (cartes)

Depuis plusieurs jours, des foyers de personnes infectées par le Covid-19 réapparaissent dans le monde,mais aussi en Europe. Les habitants des zones concernées doivent se reconfiner.

Partout dans le monde des foyers ressurgissent: une situation qui oblige les pays en question à prendre des mesures adéquates. En Europe, l'Espagne et la ville de Lérida située en Catalogne est confinée depuis samedi. En Galice, les habitants n'ont plus le droit de sortir de certaines localités depuis hier. Le confinement se poursuit aussi pour 700.000 personnes dans la région de Lisbonne au Portugal. En Suisse, les autorités sanitaires du canton du Jura ont placé 360 élèves et leurs 50 professeurs en quarantaine après la découverte de plusieurs cas.

L'Italie, elle, doit dévoiler de nouvelles mesures aujourd'hui dont un possible reconfinement de la Vénétie.





Ailleurs dans le monde le virus n'est pas moins virulent. L'Australie a décidé d'isoler l'Etat de Victoria du reste du pays. En cause un nombre record de cas répertoriés ce lundi.





"Restez dans votre appartement, restez dans votre maison. C'est la meilleure chose à faire. C'est la plus sûre. Ce n' est pas agréable, je sais que c'est difficile, c'est très très difficile mais c'est préférable au vu du grand nombre de personnes souffrant de maladies sous-jacentes à ce virus", conseillent les autorités.

Aux Etats Unis, trois états ont décidé de revenir sur l'assouplissement des mesures. Au Texas, en Floride, et en Californie, les bars sont à nouveau fermées.Et les deux Etats côtiers ferment aussi leurs plages. Enfin dans le sud du continent américain,le Chili est un des pays les plus durement frappés, les hôpitaux sont surchargés. Ils subissent une nouvelle flambée de cas. La population âgée de moins de 75 ans n'a pas d' obligation de confinement.