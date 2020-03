Coronavirus - Deux premières contaminations en Bulgarie

(Belga) Deux premiers cas de nouveau coronavirus ont été détectés en Bulgarie chez un homme de 27 ans et une femme de 75 ans n'ayant pas voyagé à l'étranger, a annoncé samedi le directeur du centre de maladies infectueuses Todor Kantardjiev.

"Aujourd'hui deux patients (...) ont été testés positifs au au coronavirus", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse diffusée en fin de soirée à la télévision et à la radio. Le jeune homme habite dans la localité de Pleven (nord) et la femme à Gabrovo (centre). Les personnes avec lesquelles ils ont été en contact sont également testées, a-t-il ajouté. Ces deux patients "n'ont pas le profil typique: ils n'ont pas été à l'étranger et n'étaient pas en contact avec des personnes ayant voyagé", a précisé le professeur Ventseslav Mutaftchiyski, chef de l'unité nationale de prévention du coronavirus. "Il nous manque donc le patient zéro", a-t-il expliqué. (Belga)