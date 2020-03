Coronavirus - Donald Trump affirme qu'un million d'Américains ont déjà été testés

(Belga) Le président américain Donald Trump affirme lundi que plus d'un million de personnes ont désormais été testées pour le nouveau coronavirus Covid-19 aux USA.

"Aujourd'hui nous franchissons une étape historique dans notre guerre contre le coronavirus", a déclaré Donald Trump durant une conférence de presse à la Maison Blanche. "Plus d'un million d'Américains ont été testés - plus que n'importe quel autre pays de loin" Citant le secrétaire d'Etat à la Santé, Alex Azar, il affirmé que près de 100.000 tests étaient effectués par jour aux USA, pays où il y a le plus de cas diagnostiqués au monde, soit 160.000 environ. L'administration Trump a été critiquée pour avoir tardé à déployer des tests, et les gouverneurs d'Etats continuent de se plaindre d'un manque de capacité pour les tests. (Belga)