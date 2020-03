Coronavirus - Donald Trump déconseille les rassemblements de plus de 10 personnes

(Belga) Le gouvernement américain a présenté lundi de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, exhortant les Américains à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, à ne plus manger dans les restaurants et les bars ainsi qu'à éviter les voyages non essentiels. Le président Donald Trump a indiqué que ces mesures pourraient durer jusqu'à l'été.

Donald Trump a présenté les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse à la Maison blanche. Les autorités américaines encouragent le télétravail et recommandent de garder les enfants à la maison dans la mesure du possible. Il est aussi déconseillé de quitter son domicile lorsqu'on est malade. Le président et d'autres responsables sanitaires ont souligné que les jeunes, même s'ils ne semblent pas malades, pouvaient être des vecteurs du virus et qu'il était important de s'efforcer autant que possible de ralentir l'épidémie. En suivant les instructions, les citoyens américains peuvent prévenir d'un scénario catastrophe. "C'est mauvais, c'est mauvais. Mais nous espérons le meilleur des cas, pas le pire", a déclaré Donald Trump. Le virus lui-même n'est "pas sous contrôle", a-t-il ajouté. Le président républicain a signalé qu'il n'envisageait pas une quarantaine nationale. Il a ajouté espérer qu'il n'y aurait pas besoin de restrictions sur les voyages intérieurs. "Il me semble que si nous faisons un très bon travail (...) les gens parlent de juillet, août, quelque chose comme ça", a-t-il ajouté, interrogé sur la durée de l'épidémie. Une récession est possible aux Etats-Unis à cause de la pandémie de coronavirus, a-t-il poursuivi, interrogé sur la question. "Nous ne pensons pas en termes de récession. Nous pensons en termes de virus."