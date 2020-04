Coronavirus - Donald Trump veut rapidement voir les stades américains remplis

(Belga) Donald Trump a affirmé samedi lors d'une visioconférence avec les commissionnaires des principales ligues sportives américaines qu'il voulait voir le retour des supporters dans les stades nationaux le plus vite possible. Comme ailleurs sur le reste du globe, la pandémie de coronavirus paralyse les États-Unis.

"Je veux voir les fans de retour dans les enceintes", a déclaré le président des États-Unis depuis la Maison Blanche. "Dès que nous sommes prêts, dès que nous le pourrons. Et c'est aussi leur désir." Donald Trump n'a pas pu donner une date précise mais a avancé que cela serait "davantage rapidement que dans longtemps". Selon ESPN, le président américain aurait affirmé lors de cette entrevue, où participaient entre autres les commissionnaires NBA Adam Silver et NFL Roger Goodell, que la prochaine saison de football américain (NFL) débuterait à temps en septembre. Les championnats de basket masculin (NBA) et féminin (WNBA), de hockey (NHL) et de football (MLS) sont actuellement tous touchés par la crise de coronavirus. Seule la NFL, dont la saison s'est terminée début février et qui doit reprendre ses droits le 10 septembre, pourrait s'en sortir intacte. Les États-Unis ont dépassé samedi la barre des 300.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins. La pandémie a fait au moins 8.162 morts dans le pays, selon le tableau de bord en ligne de l'université. (Belga)