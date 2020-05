Coronavirus en Belgique - BILAN MONDIAL: plus de 5 millions d'infections dans le monde

Le nombre d'infections au Covid-19 dans le monde a atteint la barre des 5 millions, selon les chiffres relayés jeudi matin par l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis sont toujours les plus touchés avec près de 1,5 million de cas confirmés. Suivis par la Russie avec plus de 300.000 personnes infectées par le coronavirus et le Brésil qui compte près de 290.000 cas. Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent que les infections officiellement enregistrées. La Belgique est, quant à elle, 17e de la liste avec 55.983 cas, selon les données de l'université américaine.

EUROPE

Italie

Tous les aéroports italiens pourront rouvrir à partir du 3 juin, a annoncé mercredi la ministre des Transports et des Infrastructures. Premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois l'ensemble de sa population, l'Italie, qui a enregistré plus de 32.000 décès mais semble être parvenue à maîtriser l'épidémie, a entamé depuis le 4 mai une prudente levée des restrictions, afin notamment de relancer son économie et tenter de faire revenir au plus vite les touristes.

Allemagne

Le secrétaire d'Etat allemand chargé du Tourisme s'est dit confiant mercredi de voir les Européens voyager dans l'Union cet été, à l'issue d'une réunion par visioconférence des ministres de l'UE consacrée à ce secteur.

France

C'est un long week-end ensoleillé qui s'annonce, faisant craindre des afflux de promeneurs pouvant favoriser une nouvelle flambée de l'épidémie de coronavirus, alors que le gouvernement compte toujours les dégâts sur l'économie et promet d'aller "vite" et "fort" pour réformer la santé. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France s'établit mercredi à au moins 28.132 morts, avec 110 nouveaux décès enregistrés depuis la veille, a indiqué la Direction générale de la santé.

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a obtenu mercredi des députés la prolongation de l'état d'alerte pour deux semaines. L'état d'alerte est ainsi prolongé jusqu'au 6 juin.

L'Espagne s'est résolue à rendre le port du masque obligatoire dès l'âge de six ans dans la rue ou dans les lieux publics quand il n'est pas possible de garder ses distances.



Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré mercredi que le Royaume-Uni disposerait d'ici au 1er juin d'un système efficace pour tracer les malades infectés par le nouveau coronavirus. Deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni déplore 41.000 morts liés au SARS Cov-2, et 35.704 (+363) si l'on ne compte que les cas testés positifs.

Grèce

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a fixé au 15 juin le début de la nouvelle saison touristique en Grèce, pour relancer un secteur vital de l'économie, tandis que le ciel grec sera rouvert aux vols internationaux à partir du 1er juillet. Dans un pays moins touché que ses voisins par le nouveau coronavirus, avec 166 morts, "nous gagnerons la bataille de l'économie comme nous avons gagné celle de la santé", a promis le chef du gouvernement dans une allocution télévisée à la nation.

AMERIQUE



Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré 1.561 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, un bilan journalier stable par rapport à la veille, selon le comptage à 20H30 mercredi de l'université Johns Hopkins. Cela porte à plus de 93.400 le nombre total de décès déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde en valeur absolue, où quelque 1,55 million de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie de Covid-19.



Brésil

Le Brésil a enregistré mardi une nette accélération des cas confirmés et des décès (+ 1.179 morts en 24 heures) et déplore déjà 17.971 morts. Le pic n'est attendu qu'en juin dans ce pays qui recense plus de la moitié des cas confirmés en Amérique latine et Caraïbes. C'est aussi le troisième pays au monde en termes de cas confirmés, après les Etats-Unis et la Russie.

Mexique

Avec plus de 15.000 cas et près de 1.500 morts, la capitale, dont l'agglomération compte 22 millions d'habitants, est l'épicentre de la maladie (Covid-19) au Mexique. Le code rouge restera en vigueur tant que les lits d'hôpitaux seront occupés à plus de 65%.





Pérou

Avec plus de 100.000 contaminations, le Pérou est le deuxième pays le plus touché en Amérique latine, après le Brésil, par l'épidémie de Covid-19 qui touche aussi bien la capitale Lima que des zones reculées de l'Amazonie.



Le nombre de cas déclarés était mercredi 104.020 dont 3.024 décès, selon le dernier bilan du ministère rendu public sur Twitter, alors que le pays est entré dans sa neuvième semaine de confinement.

AFRIQUE

Afrique du Sud

La pandémie pourrait infecter jusqu'à un million de personnes en Afrique du Sud et faire au moins 40.000 morts d'ici à novembre, révèlent les projections d'un consortium de scientifiques. Le pays est à ce jour l'Etat d'Afrique subsaharienne le plus touché par la Covid-19, avec plus de 17.000 cas recensés, dont 312 mortels.

Congo

La pandémie de coronavirus est venue s'ajouter à la liste déjà longue des menaces sanitaires et des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo où les mesures restrictives compliquent un peu plus le travail des humanitaires.



Au total, l'Est de la RDC a enregistré 21 cas de Covid-19, soit très peu par rapport à la capitale Kinshasa (1.594) à 2.000 km de là.