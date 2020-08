Coronavirus en Chine: 127 nouveaux cas recensés, un record en trois mois

La Chine a signalé vendredi 127 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre quotidien le plus élevé en plus de trois mois.



Selon les autorités sanitaires, 112 nouveaux cas ont été détectés dans la région du Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine, où le nombre d'infections a continué à progresser malgré les prévisions officielles. Une flambée du nombre de cas début juillet avait entraîné des mesures de confinement à Urumqi, la capitale de la région. Avant cette semaine, la Chine n'avait plus dépassé les 100 cas quotidiens depuis le 12 avril.