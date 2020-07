Coronavirus en Chine: où en est le pays, 6 mois après la découverte des premiers cas dans le pays?

Six mois après la découverte des premiers cas dans le pays, où en est-on aujourd'hui ? Charles Pellegrin, notre correspondant RTL INFO en Chine, explique que malgré l'apparition d'un nouveau foyer épidémique à Pékin il y a plus de deux semaines, la situation semble sous contrôle aujourd'hui dans le pays, avec seulement trois nouveaux cas confirmés annoncés jeudi.

La guerre populaire contre le virus annoncée par le président Xi Jinping semble être en en bonne voie et la mobilisation a été totale, au niveau du traçage avec notamment l'utilisation d'applications de santé dans tout le pays. Au niveau du test aussi, avec des dépistages massifs: plus de huit millions de tests ont été effectués à Pékin en plus de deux semaines.

Au niveau du traitement également, avec par exemple 8 vaccins qui sont en cours de préparation. Les frontières, elles, sont fermées aux étrangers depuis la fin mars. Ce qui inquiète plus aujourd'hui, c'est la situation économique, avec un pays en récession.

Cette crise sanitaire majeure a bien évidemment laissé des traces en Chine. Les dégâts sont surtout économiques, avec une croissance en baisse de 6,8% au premier trimestre 2020 et un chômage massif qui affecte surtout les populations les plus défavorisées.

Au niveau politique, les voix de contestation qu'on a pu entendre au moment de la mort du docteur Li Wenliang, ce lanceur d'alerte, ne se font plus autant entendre. Il faut dire que le blâme pour la mauvaise gestion de cette épidémie au début de la crise a été essentiellement placée sur les autorités locales de la province de Hubei. Le gouvernement central a été épargné.

La situation de la gestion de cette crise autour du monde semble donner raison aussi à Pékin avec notamment une gestion catastrophique aux Etats-Unis. Pékin semble vanter désormais son modèle de gouvernance autour du monde pour gérer ce genre de crise.