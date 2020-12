Coronavirus - Feu vert des Etats-Unis au vaccin de Pfizer, premières vaccinations "dans moins de 24h"

(Belga) Les Etats-Unis ont donné vendredi soir leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, ouvrant la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays avec une première injection promise par Donald Trump "en moins de 24 heures.

Sous pression du chef de l'Etat pour accélérer l'autorisation d'urgence, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a annoncé dans une lettre avoir donné sa bénédiction au remède. Les Etats-Unis deviennent ainsi le sixième pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre. "Aujourd'hui notre pays a réalisé un miracle médical", s'est félicité Donald Trump dans une courte vidéo publiée sur Twitter. "Nous avons d'ores et déjà commencé l'envoi du vaccin à tous les Etats" du pays, a-t-il ajouté. "Le premier vaccin sera administré dans moins de 24 heures". Vendredi matin, il avait affiché son impatience vis-à-vis de la FDA. "Sortez le fichu vaccin MAINTENANT", avait tweeté le dirigeant américain, qui a axé toute sa réponse à la pandémie sur le développement ultra-rapide d'un vaccin. Selon plusieurs médias, le chef de cabinet de M. Trump avait même exigé du directeur de la FDA qu'il finalise le processus d'autorisation vendredi, ou bien qu'il donne sa démission. La décision était initialement attendue durant le week-end. Seulement trois semaines se sont écoulées depuis le dépôt par les fabricants de leur demande d'autorisation pour ce vaccin, dont les Etats-Unis avaient pré-acheté 100 millions de doses. Le pays a par ailleurs acheté vendredi 100 millions de doses supplémentaires d'un autre vaccin, celui de Moderna, doublant ainsi le nombre de doses pré-commandées auprès de cette société de biotechnologie américaine. Le pays le plus touché au monde par l'épidémie en chiffres absolus enchaîne actuellement les tristes records: près de 235.000 cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures vendredi, du jamais vu. Juste avant les Etats-Unis, le Mexique a approuvé la mise sur le marché du vaccin de Pfizer. La vaccination doit commencer fin décembre, avec un premier lot de 250.000 doses pour l'administration du produit, en deux fois, à 125.000 personnes. (Belga)