Coronavirus - Harvey Weinstein testé positif au Covid-19

(Belga) Harvey Weinstein a été testé positif au nouveau coronavirus Covid-19, selon le quotidien américain Niagara Gazette. L'ancien magnat du cinéma, récemment condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, a été placé en isolement dans une prison de New York.

Le condamné de 68 ans avait été transféré ces dernières semaines dans la tristement célèbre prison de Rikers Island, situé dans le quartier du Queens, à New York, vers l'établissement pénitentiaire Wende Correctional Facility, prison de haute sécurité à plus de 500 km au nord-ouest de Manhattan, non loin de Buffalo. L'homme a fait l'objet de plusieurs examens médicaux après son admission, pour des problèmes cardiaques et de pression artérielle. Il n'a pas été informé de son infection au Covid-19, d'autres détenus sont aussi infectés. (Belga)