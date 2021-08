Coronavirus - Israël franchit la barre des 7.000 morts du coronavirus

(Belga) Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 7. 030 personnes sont décédées en Israël après avoir été infectées par le coronavirus, a indiqué lundi le ministère de la Santé. Le pays a ainsi franchi le cap des 7.000 décès dus au coronavirus.

Le virus a également été diagnostiqué chez plus d'un million de personnes au total sur une population d'environ neuf millions d'habitants, selon les chiffres. Israël a annoncé dimanche que tous les habitants de plus de 12 ans étaient éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus. L'âge minimum pour le rappel était auparavant de 30 ans. La troisième injection est nécessaire, selon le ministère de la Santé, car l'efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech commence à décliner fortement après six mois. De plus, le variant delta plus contagieux est toujours en hausse. Le vaccin de Pfizer/Biontech a été presque exclusivement administré en Israël. (Belga)