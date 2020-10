Coronavirus - Johnson & Johnson se prépare à reprendre l'essai vaccinal suspendu aux Etats-Unis

(Belga) Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé vendredi qu'il se préparait à reprendre l'essai clinique de son vaccin expérimental contre le Covid-19, qui avait été suspendu la semaine dernière en raison d'une maladie inexpliquée chez un volontaire.

Le groupe "se prépare à reprendre le recrutement" de l'essai dit de phase 3, qui doit in fine inclure 60.000 personnes, et avait commencé fin septembre. "Après une évaluation approfondie d'un événement médical grave chez un participant, aucune cause certaine n'a été identifiée", a indiqué le groupe. "La société n'a trouvé aucune preuve que le candidat-vaccin ait causé l'événement". (Belga)